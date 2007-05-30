نمایندگان مجلس با بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه علنی امروز که درساعت 45:10 خاتمه یافت، همزمان با سالروز تشکیل مجلس هفتم و در ایام سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، با حضور در مرقد مطهر ایشان، با آرمانهای بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب در بهشت زهرا تجدید میثاق کردند.

بنا بر این گزارش، نمایندگان ابتدا با حضور در بهشت زهرا و نثار گل و زیارت قبور شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و فاجعه هفتم تیر، با آرمان های شهیدان و امام شهیدان تجدید بیعت کردند و سپس با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

در این مراسم همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید حسن خمینی سخنرانی کردند.