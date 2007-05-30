  1. سیاست
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

نمایندگان مجلس با بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند

نمایندگان مجلس با بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه علنی امروز که درساعت 45:10 خاتمه یافت، همزمان با سالروز تشکیل مجلس هفتم و در ایام سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، با حضور در مرقد مطهر ایشان، با آرمانهای بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب در بهشت زهرا تجدید میثاق کردند.

بنا بر این گزارش، نمایندگان ابتدا با حضور در بهشت زهرا و نثار گل و زیارت قبور شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و فاجعه هفتم تیر، با آرمان های شهیدان و امام شهیدان تجدید بیعت کردند و سپس با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

در این مراسم همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید حسن خمینی سخنرانی کردند.

کد مطلب 494703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها