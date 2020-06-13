خطرناکترین قاچاقچی عناصر داعش در چنگ نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، فرماندهی عملیات نینوا اعلام کرد که خطرناک‌ترین عنصر قاچاق و انتقال اعضای داعش و خانواده‌های آنها در شهر موصل بازداشت شد.

این عنصر تروریست که به «ابونمره» معروف است توسط نیروهای امنیتی عراق در منطقه الرفاعی واقع در شهر موصل بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، ابونمره چندین شبکه انتقال و قاچاق عناصر تروریست میان عراق و سوریه و برخی کشورهای عربی و اروپایی را مدیریت می‌کرده است.

وی با ارتباطات گسترده‌ای که با برخی افراد داشته به راحتی اقدام به قاچاق عناصر تروریست میان این کشورها می‌کرده است.

ابونمره هم چنین با ارائه تسهیلات مربوط به اسکان عناصر تروریست، شرایط مطلوبی را برای آنها مهیا می‌کرده است.