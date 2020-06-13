به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد ساتکین گفت: وزارت نیرو متولی تهیه مشوق‌های گوناگون برای مصرف کنندگان برق شهری است و در این راستا اگر برق را هر کیلو ولت ساعت هزار و ۳۰۰ تومان بفروشیم، برای کسانی که وسایل مصرفی را از تولیدات داخلی خریداری نمایند حدوداً ۳۰ درصد تخفیف هزینه برق به عنوان مشوق دریافت خواهند کرد.

او ادامه داد: دولت این مشوق را به منظور تحریک خرید از محصولات تولید داخل، ارائه می‌کند، ولی اگر تولید داخل جوابگوی نیاز داخل نباشد باید به سراغ واردات محصول مورد نیاز برویم.

به گفته این مقام مسؤول امروز نیروگاه‌های خورشیدی ما نمی‌توانند برق مورد نیاز داخل را تولید نمایند اینجاست که برای تأمین برق مورد نیاز می‌توان به سراغ تولید کنندگان پنل‌های خورشیدی رفت و نظر حمایتی وزارتخانه نیرو را به بخش‌های دیگر صنعت برق هم معطوف کرد و حال اگر تولید کنندگان پنل‌های خورشیدی داخل هم نتوانستند پاسخگوی نیاز داخل کشور باشند، واردات این محصول چندان هم بی منطق نخواهد بود.

معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو و وزارتخانه صمت با شناسایی توان قطعی تولید کنندگان داخلی جهت جبران باقی سهم نیازمندی برق مصرفی با درج مشوق‌های قابل اجرا اقدام به واردات پنل‌های خورشیدی می‌کنند در این راستا نباید با اعمال مالیات‌ها و گمرکی ۲۰ درصد و بالاتر پای تولید کنندگان خارجی را از بازار کشورمان کوتاه کرد