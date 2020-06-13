به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، شبنم موثقی از برگزاری بیست و یکمین و اولین آزمون صلاحیت بالینی پسا کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با بیان اینکه آزمون آسکی یک آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی است که به صورت عینی در ایستگاه‌های مختلفی که سازماندهی شده، انجام می‌شود، افزود: در این آزمون که برای بیست و یکمین دوره متوالی و اولین دوره پسا کرونا همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی، در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار می شود، کلیه پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی رعایت و به منظور دقت و نظارت مطلوب‌تر از همه مراحل آزمون، فیلمبرداری می شود.

موثقی با تشریح اهداف و نحوه برگزاری آزمون ارزشیابی صلاحیت بالینی، اظهار داشت: از سال ۹۴ تاکنون هیأت ممتحنه و ارزشیابی پزشکی عمومی وزارت بهداشت با هدف سنجش مهارت‌های بالینی کسب شده از سوی دانشجویان پزشکی در طول دوره تحصیلی با توجه به اهمیت آموزش پزشکی، تصمیم به برگزاری یک آزمون در پایان دوره پزشکی عمومی گرفته و همه دانشجویان رشته‌های پزشکی برای ورود به عرصه بهداشت و سلامت جامعه با یک معیار ارزشیابی و با یک مقیاس یکسان مورد سنجش قرار می‌گیرند.

گفتنی است، این آزمون شامل ۳ ایستگاه استراحت و ۱۲ ایستگاه سوال است.