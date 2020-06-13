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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۲۹

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل خبر داد

برداشت ۸ هزار تن گندم در شهرستان اردل

برداشت ۸ هزار تن گندم در شهرستان اردل

شهرکرد- مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل از پیش بینی برداشت هشت هزار تن گندم ازمزارع شهرستان اردل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، روح الله سعیدی افزود: از مجموع شش هزار ۹۰۰ هکتار مزارع دیم و آبی گندم در سطح شهرستان پیش بینی می‌شود، هشت هزارتن محصول گندم برداشت شود.

سعیدی گفت: از مجموع سطح شش هزارو ۹۰۰ هکتار کشت گندم در شهرستان اردل، شش هزار و ۲۲۰ هکتار گندم دیم و ۶۷۵ هکتار گندم آبی کشت شده است که از این میزان ۴۵۰ هکتار گندم آبی و چهار هزار هکتار گندم دیم متعلق به دشت دیناران است.

وی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود در هر هکتار از مزارع گندم آبی سه تن ودر هر هکتار از مزارع گندم دیم بیش از یک تن گندم برداشت شود.

کد مطلب 4948630

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