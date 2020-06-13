برداشت ۸ هزار تن گندم در شهرستان اردل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، روح الله سعیدی افزود: از مجموع شش هزار ۹۰۰ هکتار مزارع دیم و آبی گندم در سطح شهرستان پیش بینی می‌شود، هشت هزارتن محصول گندم برداشت شود.



سعیدی گفت: از مجموع سطح شش هزارو ۹۰۰ هکتار کشت گندم در شهرستان اردل، شش هزار و ۲۲۰ هکتار گندم دیم و ۶۷۵ هکتار گندم آبی کشت شده است که از این میزان ۴۵۰ هکتار گندم آبی و چهار هزار هکتار گندم دیم متعلق به دشت دیناران است.

وی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود در هر هکتار از مزارع گندم آبی سه تن ودر هر هکتار از مزارع گندم دیم بیش از یک تن گندم برداشت شود.