روابط تجاری استان های مرزی باکشورهای حاشیه بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی سه شنبه شب پس از پایان جلسه ستاد مقابله با کرونا در استانداری مازندران با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط تحریمی و آثار اقتصادی کرونا دستور رئیس جمهور این است که سهم استان‌ها در تأمین و تقویت اقتصاد ملی بیشتر شود، گفت: از این رو وظایف جدید برای استانداری‌ها ودستگاه های متناظر تعریف و ابلاغ شده است.

وی افزود: همچنین باید روابط تجاری و اقتصادی استان‌های مرزی با کشورهای همسایه تقویت شود و قرار شد مسافرت استانداران و معاونان به همسایگان مجاور با کوتاه‌ترین و سهل ترین راه انجام شود واین کار با هماهنگی وزارت امور خارجه و تائید وزارت کشور صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: بازارچه‌ها و گمرکات مرزی زیادی داریم از این رو باید رفت و آمدهای تجاری بیشتر شود و امیدواریم با همدلی و تعامل این دوره را پشت گذاریم.

رحمانی فضلی درباره مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا با اظهار اینکه هر هفته ستاد ملی به ریاست رئیس جمهور و کمیته امنیتی و اجتماعی در وزارت کشور برگزار می‌شود، به مردم توصیه کرد تا به مصوبات ستاد پایبند باشند و ادامه داد: ناگزیر هستیم که به مرور فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، تولید و خدماتی را آزادسازی کنیم اما این معنای عادی سازی شرایط نیست و زمانی شرایط عادی می‌شود که یا واکسن کشف شود و یابه دارویی برای درمان قطعی دست یابیم.

وزیر کشور تاکید کرد: در شرایط کنونی باید همزیستی مسالمت آمیزی بین کرونا با زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و تولید ایجاد کنیم و مردم حتماً از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

وی با اظهار اینکه مردم نمی‌توانند مسافرت نروند اما باید رعایت دستورالعمل‌ها را مدنظر قرار دهند، تصریح کرد: هر وقت احساس کنیم امنیت عمومی و سلامت مردم و جامعه به خطر می‌افتد دوباره بازگشایی‌ها را لغو و محدودیت را اعمال خواهیم کرد.