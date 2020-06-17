  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۸

استاندار گلستان خبرداد

کشت گونه های گیاهی در ۱۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی گلستان

کشت گونه های گیاهی در ۱۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی گلستان

گنبدکاووس- استاندار گلستان گفت: با همکاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های متولی تاکنون در ۱۰ هزار هکتار اراضی بیابانی گلستان، گونه های گیاهی متناسب کاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در بازدید از مناطق بیابانی شهرستان گنبدکاووس و اجرای طرح های آبخیزداری این شهرستان، اظهارکرد: ۱۵ درصد مساحت استان بیابان بوده و هدف ما ممانعت از رشد بیابان در گلستان با اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و ایجاد آب بندان ها است.

وی افزود: بیابان ها مزایا و زیان هایی دارند و ما تلاش می کنیم از رشد بیابان در استان جلوگیری کنیم.

حق شناس گفت: با همکاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های متولی تاکنون در ۱۰ هزار هکتار اراضی بیابانی استان گونه های گیاهی متناسب کاشته شده است.

وی بیان کرد: تلاش می کنیم با تخصیص اعتبارات مناسب مانع رشد بیابان در استان شویم.

حق شناس گفت: میانگین بارندگی استان ۴۵۰ میلی متر و بالاتر از میانگین کشوری است و باید از این بارندگی با اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و آب بندان ها به خوبی استفاده کنیم.

کد مطلب 4951607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها