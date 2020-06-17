کشت گونه های گیاهی در ۱۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در بازدید از مناطق بیابانی شهرستان گنبدکاووس و اجرای طرح های آبخیزداری این شهرستان، اظهارکرد: ۱۵ درصد مساحت استان بیابان بوده و هدف ما ممانعت از رشد بیابان در گلستان با اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و ایجاد آب بندان ها است.

وی افزود: بیابان ها مزایا و زیان هایی دارند و ما تلاش می کنیم از رشد بیابان در استان جلوگیری کنیم.

حق شناس گفت: با همکاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های متولی تاکنون در ۱۰ هزار هکتار اراضی بیابانی استان گونه های گیاهی متناسب کاشته شده است.

وی بیان کرد: تلاش می کنیم با تخصیص اعتبارات مناسب مانع رشد بیابان در استان شویم.

حق شناس گفت: میانگین بارندگی استان ۴۵۰ میلی متر و بالاتر از میانگین کشوری است و باید از این بارندگی با اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و آب بندان ها به خوبی استفاده کنیم.