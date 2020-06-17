اهتمام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای برگزاری مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جلسه ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با حضور مسئولان کمیته های فرهنگی اربعین ایران و عراق برگزار شد.

در این جلسه راهکارهای افزایش سطح تعاملات و ارتباطات فرهنگی آموزشی و برنامه‌ریزی جهت حضور هرچه با شکوه‌تر دانشگاهیان در موسم اربعین مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه حجت الاسلام مرتضی مطهری‌پور، ضمن ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در مراسم اربعین حسینی در سالهای گذشته با اشاره به شور و اشتیاق فراوان دانشگاهیان کشور برای شرکت در این مراسم معنوی و حماسی، بر اهتمام همکاران ستاد جهت برنامه ریزی و فراهم نمودن تسهیلات مناسب در برپایی هرچه با شکوهتر مراسم اربعین تاکید کرد.

وی با اشاره به طرح بدرقه زائران دانشگاهی در پایانه مرزی شلمچه در مراسم اربعین سال گذشته که با همکاری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت برگزار شد، آمادگی این ستاد را جهت همکاری با سایر دستگاه‌های فرهنگی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ زیارت به ویژه در موسم اربعین اعلام کرد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان همچنین بر نقش مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و روسا و مدیران ارشد دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و استادی در ساماندهی و مدیریت و ایجاد تسهیلات مناسب برای کاروان‌های اعزامی دانشگاهیان به موسم اربعین اشاره کرده و مساعدت و همکاری بیشتر آن مجموعه‌ها را در سال جدید خواستار شد.