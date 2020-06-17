هوش مصنوعی بر فاصله گذاری اجتماعی در آمازون نظارت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، آمازون یک سیستم ردیابی مبتنی بر هوش مصنوعی در انبارها و دفاتر کاری خود به کار گرفته که وظیفه آن نظارت بر اجرای قوانین فاصله گذاری اجتماعی در جهت کنترل شیوع ویروس کرونا است.

این سیستم که دستیار فاصله گذاری( Distance Assistant) نام دارد با استفاده از ویدئوهای ثبت شده توسط دوربین های نظارتی به شناسایی مناطق شلوغ در تاسیسات مختلف آمازون کمک می کند. در حقیقت این سیستم تردد کارمندان و کارگران در محیط های کاری را رصد می کند.

از سوی دیگر مانیتورهایی در سراسر تاسیسات مختلف نصب شده اند که به کارگران و کارمندان یادآوری می کند فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. اگر کاربران فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند در نمایشگر با دایره سبز نشان داده می شوند. در صورت رعایت نشدن این قوانین از سوی کارگر، وی با دایره قرمز رنگ در نمایشگر مشخص می شود.

این سیستم در حالی ارائه شده که آمازون به عنوان بزرگترین خرده فروشی آنلاین جهان با فشار قانونگذاران آمریکایی و اتحادیه های کارگری روبرو است و متهم شده که به اندازه کافی برای ایمن نگه داشتن کارگران در مقابل ویروس کرونا تلاش نمی کند.

ماه قبل جف بزوس مدیر ارشد اجرایی آمازون نیز اعلام کرد ۴ میلیارد دلار بوجه صرف هزینه های مرتبط با ویروس کرونا می کند از جمله ایجاد یک فناوری جدید که محیط کاری را ایمن تر می کند.