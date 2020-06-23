به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی شب گذشته در جلسه ستاد کرونا خراسان رضوی که با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، به این که خراسان رضوی از ابتدای شیوع ویروس کرونا در سطح کشور عملکرد بسیار قابل قبولی داشته است اشاره و تصریح کرد: استان هر تصمیمی را در ادامه اتخاذ کند، من به عنوان نماینده پیگیری لازم را برای عملی‌شدن آن صورت خواهم داد.

معاون کل وزارت بهداشت از مساجد و حرم‌های چهارگانه به عنوان مکان‌هایی که بیش‌ترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را دارند، یاد کرد و افزود: متأسفانه اطلاعات ما از ویروس کرونا ناقص است و باید همچنان با احتیاط حرکت کنیم.

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه از راهبرد دولت در مقابله با ویروس کرونا یاد کرد و گفت: ما در خراسان رضوی تمام تلاش خود را برای کنترل این ویروس انجام دادیم.

علیرضا رزم‌حسینی، مرحله اول این راهبرد را برقراری محدودیت‌های ویژه عنوان کرد و افزود: خراسان رضوی در برخی اعمال محدودیت‌ها پیشگام بود.

وی آزادسازی کسب و کار و دایر شدن صنوف را مرحله دوم راهبرد دولت توصیف کرد و یادآور شد: خوشبختانه حرم مطهر پس از بازگشایی به خوبی پروتکل‌ها را رعایت کرده و ضدعفونی اماکن را به خوبی صورت داده است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی نیز ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌های صورت گرفته از سوی استاندار گفت: استاندار خراسان رضوی با طرح بسیار خوب معین‌های اقتصادی رونق ویژه‌ای در استان برقرار کردند و توانستند ۱۶ میلیارد تومان بودجه از بخش خصوصی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا جمع‌آوری کنند.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی از حضور معاون وزیر بهداشت در مشهد نیز قدردانی کرد و یادآور شد: بررسی استان خراسان و به ویژه مشهد از نزدیک می‌تواند وضعیت استان را به شما نشان دهد تا بتوانید با استان‌های دیگر هم مقایسه داشته باشید.