امضای تفاهم نامه بنیاد رودکی با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد رودکی، مدیران بنیاد فرهنگی هنری رودکی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند. بر اساس این تفاهمنامه بنیاد رودکی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با استفاده از پتانسیلهای خود در زمینههای متنوع فرهنگی و هنری با یکدیگر مشارکت میکنند.
موضوع این تفاهمنامه که از مفاد آن هنوز جزئیاتی منتشر نشده، ایجاد ارتباط، تبادل اطلاعات، همافزایی دانش و بهرهگیری طرفین از امکانات مادی و معنوی متقابل از قبیل تجربه و توان فکری، فرهنگی، هنری، پژوهشی، آموزشی، منابع انسانی و ارتباطی در راستای ترویج هنر دینی و ملی و توسعه فعالیتهای هنری و ادبی است.
این تفاهمنامه به امضای مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی و میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رسیده است.
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