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۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۱

براساس تقویم آموزشی؛

زمان ثبت نمرات ارزشیابی دانشجویان دانشگاه پیام نور اعلام شد

زمان ثبت نمرات ارزشیابی دانشجویان دانشگاه پیام نور اعلام شد

مدرسان دانشگاه پیام نور باید حداکثر تا تاریخ ۲۱ تیر ۹۹ نسبت به ثبت نمره ارزشیابی در سامانه گلستان اقدام کنند.

به گزارش خبر نگار مهر، براساس تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸ این دانشگاه از ۱۸ خرداد به صورت غیرحضوری شروع شد و تا ۱۰ تیرماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.

تمام ارزشیابی‌های دروس نظری نیمسال تحصیلی جاری در بازه زمانی ابلاغ شده در برنامه امتحانات و منطبق با جدول زمان‌بندی و تاریخ از قبل تعیین شده، برگزار می‌شود.

عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده، به منزله غیبت در جلسه امتحان محسوب می شود.

چنانچه مدرس قبل از تاریخ اعلام شده در برنامه امتحانات، نسبت به ارزشیابی برخی یا تمام دانشجویان اقدام کرده باشد، ارزشیابی مجدد لازم نیست.

نوع ارزشیابی به صورت غیرمتمرکز است و روش انجام آن غیرحضوری بوده و صرفاً از طریق بستر الکترونیکی و یا سایر روش‌های غیرحضوری مورد تأیید مرکز / واحد و توسط مدرسین ذیربط طراحی و انجام می‌شود.

مدرسین باید همه سوابق ارزشیابی درس را حفظ کنند به نحوی که در صورت لزوم، قابلیت مراجعه و بررسی مجدد را داشته باشد.

ستاد امتحانات در هر استان و مرکز / واحد وظیفه راهبری و نظارت بر نحوه ارزشیابی‌ها را بر عهده دارد.

ثبت نمره ارزشیابی باید حداکثر تا تاریخ ۲۱ تیر ۹۹ توسط مدرس در سامانه گلستان صورت پذیرد.

مهلت ثبت نمرات درس‌های عملی و درس‌هایی که مطابق مقررات مهلت ثبت نمره بیش از یک نیم‌سال تحصیلی دارند، اعلام می شود.

برای آزمون‌های ریزشی نیم‌سال تحصیلی قبل، مرکز / واحد باید به نحو مقتضی نسبت به انجام ارزشیابی این دسته از دانشجویان به همراه سایر دانشجویان نیم‌سال تحصیلی جاری اقدام کند.

کد مطلب 4960370
زهرا سیفی

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