۹۵ تن شیر خشک قاچاق در «بم» کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا ناظری گفت: مأموران پلیس با اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی از قاچاق گسترده شیرخشک توسط اعضای سازمان یافته یک باند قاچاق از استان‌های مرکزی به استان‌های مرزی مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان بم به همراه مأموران پاسگاه خواجه عسکر با یک سری کار اطلاعاتی از مسیر تردد قاچاقچیان مطلع شدند و سرانجام آنها را که با چهار دستگاه تریلر در محور «بم-زاهدان» در حال جابه جایی محموله مورد نظر بودند، شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه متوقف کردند.

وی بیان داشت: پس از هدایت خودروها به مقر انتظامی و در بازرسی از آنها ۹۵ تن شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی که به مقصد خارج از کشور بارگیری شده بود، کشف شد.

سردار ناظری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، اظهار کرد: نیروی انتظامی در برخورد بدون مماشات با اخلالگران اقتصادی و قاچاقچیان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند و با جدیت با آنها برخورد می‌کند.