کتاب «دو رساله درباره فتوت و تصوف» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دو رساله درباره فتوت و تصوف در طریقه‌های صفویه و رفاعیه» با تصحیح و تحقیق مهران افشاری به‌تازگی توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب، ۳ بخش دارد که بخش اول، رساله در طریقت صفویّه، بخش دوم، رساله در طریقت رفاعیّه و بخش سوم هم تعلیقات و توضیحات را در بر می‌گیرد.

رساله در طریقت صفویّه براساس نسخه‌های خطّی منحصربه‌فردی تصحیح شده که زمانی به عبدالعظیم‌خان قریب گرکانی تعلّق داشته است. این‌رساله طریقت تصوّف صفویان یعنی اعقاب شاه اسماعیل اوّل (درگذشت: ۹۳۰ق.) را می‌شناساند و نکته‌هایی بس مهم و بی‌نظیر را درباره تصوّف و تشیّع صفویان در بر دارد که تاکنون از نظر پژوهندگان پوشیده مانده بوده است.

رساله در طریقت رفاعیّه هم بر اساس نسخه‌ای خطی و ناشناخته محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تصحیح شده و نخستین رساله فارسی از پیروان سیّد احمد رفاعی (درگذشت ۵۷۸ ق.) است که در ایران منتشر می‌شود.

بخش سوم کتاب هم، تعلیقات و توضیحات مهران افشاری، مصحح اثر را درباره اعلام، تعبیرات و مصطلحات دو رساله طریقت صفویّه و طریقت رفاعیّه شامل می‌شود. مصحح در این‌بخش کتاب به مقایسه مطالب این دو رساله با مباحث فتوت‌نامه‌ها و رساله‌های قلندران و خاکساران پرداخته و سرچشمه تعبیرات، روایت‌ها و حکایت‌های این دو رساله را به خواننده معرفی کرده است. به گفته افشاری این‌بخش از کتاب نکته‌هایی تازه در بر دارد که کمتر می‌شود در کتاب‌های دیگر پیدا کرد.

این‌کتاب با ۱۷۸ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.