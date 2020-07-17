کتاب تقریرات مصدق در زندان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تقریرات مصدق در زندان درباره حوادث زندگی خویش» با تنظیم زندهیاد ایرج افشار بهتازگی توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب دربرگیرنده یادداشتهای پراکندهای از خاطرات و گفتههای محمد مصدق نخستوزیر سابق ایران است که با کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد برکنار و زندانی شد. اینیادداشتها توسط سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل مصدق در دادگاه نظامی گردآوری شدهاند.
بزرگمهر در فاصله دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مصدق، پس از هر ملاقات و گفتگو با مصدق که درمجموع ۲۲ جلسه بودهاند، روی کاغذ آورده و سپس آنها را دوبارهنویسی کرده است. بزرگمهر فرصت کرده برخی از اینیادداشتها را برای مصدق بخواند و او اصلاحات لازم را متذکر شود.
محمد مصدق سیاستمدار ایرانی، با ملیکردن صنعت نفت ایران، سالها بهعنوان مانعی بزرگ سر راه آمریکا و انگلستان برای چپاول نفت ایران محسوب میشد که با مبارزات و مقاومت زیاد مقابل ایندو قدرت غربی، در نهایت با توطئه کودتای ۲۸ مرداد از حکومت کنار گذاشته شد. ایناتفاق باعث باز شدن راه غارت نفت ایران برای آمریکا و انگلستان با همراهی محمدرضاشاه پهلوی شد. یادداشتهای مصدق در زندان، میتوانند گوشههای تاریکی از حقایق آندوران را روشن کنند.
زندهیاد ایرج افشار، پژوهشگر و ایرانشناس هم نوشتههای مصدق را براساس نظم تاریخی مرتب کرده و برای انتشار در قالب کتاب «تقریرات مصدق در زندان درباره حوادث زندگی خویش» تنظیم کرده است.
اینکتاب با ۲۵۰ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۲۰۰ نسخه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما