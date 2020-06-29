به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوذر عرب سرخی رئیس پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات این پژوهشگاه گفت: پس از ۷ سال تلاش اداره آزمایشگاه های پژوهشکده امنیت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نخستین آزمایشگاه ارزیابی سامانه های کنترل صنعتی توسط مرکز راهبردی افتای کشور، تائید صلاحیت شد.

وی افزود: بر این اساس آزمایشگاه پژوهشکده امنیت پذیرای تولیدکنندگان محصولات کنترل صنعتی کشور برای انجام فعالیت های ارزیابی و صدور گواهی در چارچوب سیاست های نظام اعتبارسنجی و صدور گواهی افتای کشور خواهد بود.

عرب سرخی دلیل اهمیت ارزیابی و صدور گواهی برای سامانه های کنترل صنعتی را استفاده از آن در بسیاری از زیرساخت های حیاتی و حساس کشور عنوان کرد و گفت: از این رو ارزیابی امنیتی این سامانه ها و تلاش در جهت امن سازی آنها تاثیر قابل توجهی در امن سازی زیرساخت های حیاتی و حساس کشور خواهد داشت.

رئیس پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که در صورت دریافت مجوز از مرکز راهبردی افتا در سال جاری، با توسعه نسل جدید آزمایشگاه های امنیتی، نخستین آزمایشگاهی خواهیم بود که از زیرساخت آزمایشگاهی امنیتی محصولات کنترل صنعتی برخوردار است.