دستگیری سرکرده های اصلی یک شرکت بزرگ هرمی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، با سعی و تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) مازندران در یک اقدام اطلاعاتی لیدرهای اصلی شبکه هرمی یونیک فایننس (unique Finance) دستگیر شدند. این شرکت کلاهبرداری که با دورنمای کاذب با عکس در کنار خودروهای گرانقیمت و لوکس و مناطق لاکچری، جهت اغفال مردم برای سرمایه گذاری با سودآوری کلان و همچنین با برگزاری جلسات متعدد و دیدار با تعداد زیادی از هموطنان در شهرهای همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی، کرج، اصفهان، شیراز، زنجان، گلستان و گیلان با هدف تبلیغ و جذب گسترده به بهانه سرمایه گذاری در شرکتهای معروف دنیا مانند Apple، BmW و … زیر شاخههای زیادی را بکارگیری کردند.
هدایت کنندگان این شبکه در کشورهای ترکیه و امارات (دبی)، موج داخلی را راهبری و خط مشی آنان را مشخص میکردند و با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در مازندران، برخی از لیدرهای آنان در شهرستانهای تنکابن اقدام به شبکه سازی زنجیره انسانی کرده و با دریافت وجه از افراد به عنوان سرمایه گذار، مبالغ را به دلار تبدیل کرده و به خارج از کشور انتقال میدادند.
تعداد افرادی که توسط این لیدرها جذب شده اند بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر در مازندران هستند و افراد دستگیر شده در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
در پایان بر لزوم دقت نظر مردم در مواجهه با شرکتهای هرمی تاکید میشود و التزام به مبانی قانونی کشور و مراجع مورد وثوق، مطمئن و متعهد برای سرمایه گذاری بهترین راه برای امنیت سرمایه شهروندان است و اعتماد به سایر راهها همچون شرکتهای هرمی، چیزی جز پشیمانی و هدر رفت سرمایه رابه دنبال نخواهد داشت لذا از شهروندان خواسته در صورت شناسایی و برخورد با اینگونه شرکتهای سودجویانه مراتب را به دستگاههای مربوطه گزارش کنند.
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