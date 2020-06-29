مشکلات روستای «سرابکلان» و «عرب رودبار» سیروان حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر بسطامی در جلسه شورای اداری سیروان اظهار کرد: در مورد موضوع روستای سرابکلان همه باید به دنبال کارهای عملیاتی و اجرایی باشیم، دیگر گفتار درمانی و شعار جوابگو نیست، این مردم شریف دچار مشکلات شدیدی شده‌اند و ما نمایندگان صدای بلند مطالبات مردم هستیم و خواهیم بود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع سد سیمره و مردم منطقه عرب رودبار نیز، اظهار کرد: جانمایی و برآورد قیمت ابنیه و باغات دقیق‌تر بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه کارشناسی صورت گرفته دقیق نیست و باید تصحیح شود، افزود: وزارت نیرو نباید صرفاً با پرداخت خسارت از طریق اوراق که قابلیت نقد شدن کمتری دارند به دنبال تسویه مطالبات مردم باشد.

بسطامی عنوان کرد: برای حل مشکل کارزان و آسمان آباد، چندین نوبت با وزارت کشور و شخص وزیر کشور رایزنی کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه سیروان شهرستان تاریخ و تمدن و شهرستان شهدای شاخص استان است، افزود: مردم از ما نمایندگان رصد قوانین و پیگیری موضوعات اساسی را طلب می‌کنند.

بسطامی گفت: ساختار نظام برنامه ریزی ما معیوب است و این ساختار معیوب ما را با مشکلات عدیده در تخصیص‌ها و بودجه ریزی ها مواجه کرده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه سالیانه ما به علت عدم همبستگی با برنامه ششم دچار مشکل است و این باعث می‌شود استان‌هایی که تعداد نمایندگان بیشتری دارند چانه زنی بهتری داشته باشند و این کاملاً خلاف عدالت است.

وی افزود: مدیران و اندیشمندان باید ظرفیت‌ها را شناسایی و تدوین کنند تا در رایزنی‌های ملی، ما نمایندگان بتوانیم با قدرت مطالبات مردم را پیگیری کنیم.

بسطامی تصریح کرد: ظرفیت‌های کارخانه سیمان، گردشگری در سرابکلان و حوزه سد سیمره باید مورد توجه قرار گیرد و در عین حال حتماً از ظرفیت نیروی انسانی بومی منطقه استفاده شود.

وی بیان کرد: سه مسیر واریانت چشمه چاهی، چرمین به هلسم و جاده قاضی خان- بدره می‌تواند شهرستان سیروان را از انزوای جغرافیایی خارج کرده و در مسیر توسعه قرار دهد و ما به عنوان نمایندگان مردم حتماً به دنبال جذب اعتبارات برای این طرح‌ها خواهیم بود.

بسطامی خاطرنشان کرد: در موضوع سد چناره، نمایندگان قبلی و استاندار ایلام پیگیری‌های بسیار خوبی انجام داده‌اند و انصاف این است این مطلب اینجا گفته شود. این طرح به پیمان رفته است و ما هم پیگیر اجرای دقیق آن هستیم که مردم از برکات آن بهره مند شوند.