اپیدمی بالاتر از کرونا خواهیم داشت که باید آماده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه نجفی مقدم، بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح اهداف تشکیل شبکه تفکر سلامت در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت: با تشکیل این شبکه، انتظار می رود در موج بعدی کرونا، تمام مشکلات همزمان دیده شود.

وی افزود: در برخورد با مشکلاتی همچون کرونا که یک گروه خاص نمی تواند مشکل را حل کند، از توانمندی تمامی افراد جامعه در قالب شبکه تفکر سلامت، بهره برداری می شود.

نجفی مقدم، با تاکید بر استفاده از خرد جمعی برای مقابله با کرونا، گفت: ما، اپیدمی بالاتر از کرونا خواهیم داشت. بنابراین، باید طوری برنامه ریزی کنیم که سیستم و شبکه بهداشت آسیب نبیند.

رئیس شبکه تفکر سلامت، با اشاره به اولویت حوزه بهداشت که پیشگیری از ابتلا به بیماری است، افزود: بر اساس برنامه ریزی که برای مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته خدمات سلامت انجام دادیم، خدمات این مراکز به صورت آنلاین شد تا از ترددهای غیر ضروری افراد مشکوک به کرونا پیشگیری کنیم. به طوری که بیمار بعد از مشاوره با این مراکز، اگر لازم بود از منزل خارج می شود. همین مسئله باعث کاهش ورودی آمار بیماران کرونایی به بیمارستان ها می شود.