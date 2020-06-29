۲ انیمیشن ایرانی به جشنواره «گلدن کوکر» راه پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۲ انیمیشن ایرانی با نام های «خاطره نمناک» ساخته مسعود قدسیه و «این سو، آن سو» به کارگردانی لیدا فضلی که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شدند، به بخش مسابقه جشنواره «گلدن کوکر» بلغارستان راه پیدا کردند.
یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی «گلدن کوکر» از ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه ۹۹ در شهر صوفیه پایتخت کشور بلغارستان برگزار میشود و در بخش مسابقه انیمیشن کوتاه این جشنواره (فیلمهای زیر ۱۰ دقیقه) ۲ فیلم «خاطره نمناک» ساخته مسعود قدسیه و «این سو، آن سو» به کارگردانی لیدا فضلی به نمایش گذاشته میشوند.
در این بخش، ۴۸ فیلم از کشورهای ایران، آلمان، آرژانتین، انگلیس، آمریکا، بلغارستان، ژاپن، هند، کره شمالی و... شرکت دارند.
این جشنواره همهساله در اردیبهشت برگزار میشد و امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا به ماه شهریور موکول شده است.
در انیمیشن «خاطره نمناک» دختر و پسری مشغول بازی در کنار تپهای هستند، دختر به یکباره گم میشود و پسر در تمام طول عمر خود به دنبال دختر میگردد.
این فیلم پیشتر برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره «سیور دو وگا» پرتغال شده بود.
در خلاصه داستان انیمیشن «این سو، آن سو» نیز آمده است: «هیچ مرزی نمیتواند مانع شکلگیری دوستیها و محبت بین کودکان شود. کاش بهراستی دنیای بزرگسالان هم مانند دنیای کودکان پُر از صلح و دوستی باشد.»
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