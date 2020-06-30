آتش سوزی و انفجار در طبقه منهای ۲ کلینیکی در خیابان شریعتی

جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در یک کلینیک درمانی در خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس در طبقه منهای دو این کلینیک رخ داده است.

وی افزود: به دلیل آتش‌سوزی و انفجار، دود بسیاری در طبقات پخش شده است و احتمال داده می‌شود انبار این کلینیک محل نگهداری سیلندرها بوده و انفجار به دلیل منفجر شدن این سیلندرها بوده است.

بنابر اظهار شاهدان محلی، ساعت ۲۱ انفجار در زیرزمین بیمارستان سینا اطهر تهران سبب آتش سوزی شد.

اعمال محدودیت ترافیکی در اطراف کلینیک سینای تهران

۰۲:۱۲ سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، اظهار کرد: شمال به جنوب خیابان شریعتی از میدان قدس و در جنوب به شمال از تقاطع خیابان شریعتی و خیابان موسی وند محدودیت تردد داریم و وضعیت ترافیکی آن محدوده تحت کنترل است.

وی ادامه داد: ساعت ۲۱:۲۰ در خیابان شریعتی قبل از میدان قدس داخل کوچه ماهرو زاده (منطقه ۱) ساختمان آزمایشگاه پزشکی دچار انفجار شد.

رئیس سازمان اورژانس تهران: تعداد فوتی‌ها به ۱۹ نفر رسید / ۱۵ زن و ۴ مرد جان باختند

۰۱:۰۷ پیمان صابریان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: متأسفانه فوت، مصدوم بدحال که ۲۳ سال هم داشت و به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده بود، تأیید شد.

وی افزود: متأسفانه تا به این لحظه تعداد فوتی‌های حادثه ۱۹ نفر هستند (۱۵ زن و ۴ مرد).

دادستان تهران: ۱۵ زن و ۴ مرد در این حادثه جان باخته اند

۰۱:۰۲ القاصی مهر در خصوص تعداد کشته‌ها گفت: به طور دقیق فعلاً نمی‌شود امار را اعلام کرد. براساس اخرین جستجو با توجه اینکه بازپرس جنایی ما در صحنه حضور دارد و در ساختمان در حال جستجو هستند. ۱۹ نفر فوت کردند که مرگ یک نفر قطعی نشده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۵ نفر زن و ۴ نفر مرد هستند.

دادستان مهر افزود: عوامل قضائی، شهرداری، امداد و نجات، در حال پاکسازی صحنه هستند و اجسادی هم که یافت شده در حال انتقال به پزشکی قانونی هستند تا با بررسی اقدامات پزشکی درخصوص علت فوت انها اظهار نظر شود.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور: فرضیه انتشار تشعشعات رادیواکتیو در محل انفجار کلینیک سینا اطهر مردود است

۰۰:۴۰ خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در این مرکز سینا اطهر فعالیتی در حوزه پزشکی هسته‌ای انجام نمی‌شده و فرضیه وجود مواد رادیواکتیو در آن رد می‌شود.

وی افزود: با این حال همکاران این موضوع را بررسی کردند و به همین نتیجه رسیدند؛ کما اینکه می‌بینید در محل حضور دارند و بدون مشکل در حال امدادرسانی‌اند

سخنگوی اتش نشانی: تعداد فوتی‌ها به ۱۸ نفر رسید / آتش نشانان همچنان مشغول هستند

۰۰:۲۰ جلال ملکی در گفت و گو با جلال ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جدیدی از حادثه آتش سوزی در بیمارستان سینای اطهر واقع در خیابان شریعتی اظهار کرد: همکاران آتش نشان ما در جستجو از یکی از طبقات ۶ نفر را پیدا کردند که وضعیت جسمانی بدی داشتند.

وی افزود: آتش نشانان فوراً این شش نفر را از ساختمان خارج کردند فوت ۵ نفر از این افراد برای آتش نشانان مسجل شد و نفر ششم را تحویل عوامل اورژانس دادند ولی طبق آخرین آمار نفر ششم هم علائم حیاتی ندارد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی در پایان گفت: تا به این لحظه ۱۹ نفر با کمک آتش نشانان از ساختمان خارج شدند که از این تعداد فوت ۱۸ نفر فوت تأیید شده است.

رئیس اور ژ انس تهران: تعداد مصدومان به ۷ نفر رسید / حال عمومی همگی خوب است

۰۰:۱۴ پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جزئیات از حادثه آتش سوزی مرکز درمانی سینا اطهر واقع در خیابان شریعتی اظهار کرد: تعداد مصدومین به ۷ نفر رسیده است و حال عمومی مصدومین هم خوب است.

وی افزود: این مصدومین فوراً بعد از انجام عملیات‌های اولیه به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده‌اند.

رئیس اورژانس تهران بیان کرد: ۱۲ آمبولانس، دو اتوبوس آمبولانس و دو موتورلانس به محل اعزام شده است.

سخنگوی آ تش نشانی تهران: عملیات لکه‌گیری به پایان رسید / محل حادثه را تحویل ناجا دادیم

۰۰:۰۳ سخنگوی آتش نشانی تهران با اعلام اینکه لکه گیری محل حادثه انفجار در کلینیک به پایان رسیده گفت: محل حادثه را تحویل نیروی انتظامی دادیم.

جلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی شهرداری تهران اظهار کرد: حدود ۲۰ نفر در دقایق اولیه توسط نیروهای آتش‌نشانی از ساختمان خارج شدند. وی افزود: ۱۳ نفر از هموطنان به دلیل نفوذ دود غلیظ و حرارت جان خود را از دست دادند. سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: کارشناسان در محل حادثه در حال بررسی علت وقوع آتش‌سوزی هستند. وی ادامه داد: باید وضعیت ایمنی چنین ساختمان‌هایی در بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت باشد تا آتش‌سوزی به این گستردگی ایجاد نشود. ملکی در پایان گفت: عملیات لکه‌گیری به پایان رسیده است و محل را تحویل کارشناسان و نیروی انتظامی دادیم.

سخنگوی اورژانس: ۲۵ نفر زمان وقوع انفجار در محل حادثه بودند / ‏‬ فوت ۱۰ زن و ۳ مرد

۲۳:۴۱ مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه انفجار خیابان شریعتی اظهار داشت: ۲۵ نفر در زمان حضور حادثه در محل حضور داشتند، که ۱۳ نفر شامل ۱۰ خانم و سه آقا فوت کردند.

وی گفت: هفت نفر سرپایی مداوا شده و شش نفر به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس کشور افزود: بلافاصله ۱۰ آمبولانس و تعدادی اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی از هماهنگی با بهشت زهرا (س) برای اعزام فوتی‌ها به این مرکز خبر داد و گفت: در حال حاضر آتش به طور کلی توسط آتش نشانان اطفا شد.

بر اساس این گزارش، ساعت ۲۰: ۵۶ شامگاه سه شنبه در پی انفجار گاز شاهد حریق و نیز ریزش آوار در درمانگاه «سینا اطهر»، پایین‌تر از میدان قدس، کوچه «ماهروزاده» بودیم.

مدیرکل بحران استانداری تهران: دست کم ۱۳ نفر در انفجار خیابان شریعتی جان باختند

۲۳:۲۸ منصور درجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر از جان باختن ۱۳ نفر در حادثه انفجار خیابان شریعتی خبر داد و در مورد تعداد مصدومین نیز افزود: در مورد تعداد تلفات باید صبر کنیم تا آمار دقیق اعلام شود، اما تاکنون شش مصدوم در این حادثه قطعی است.

وی گفت: کشته شده‌ها در حال آماده سازی برای انتقال به بهشت زهرا (س) هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از حضور مسئولین امر در محل حادثه خبر داد و ضمن درخواست از مردم برای ترک منطقه گفت: در حال حاضر آتش اطفا شده است.

رئیس اورژانس: مصدومان را منتقل کردیم

۲۳:۲۰ پیمان صابریان رئیس مرکز اورژانس تهران در خصوص تعداد مصدومان این حادثه گفت: مصدومان را انتقال دادیم که حال همه در حال حاضر مساعد هست.

وی در ادامه در خصوص کشته‌ها گفت: تعدادی از همشهریان جان خودشان را از دست داده‌اند که تعداد دقیق مشخص نیست.

رئیس اورژانس تهران در خصوص علت اصلی حادثه نیز اظهار داشت: علت اصلی این حادثه را باید آتش نشانی اعلام کند اما آنطور که ما احتمال می‌دهیم انفجار کپسول اکسیژن علت اصلی بوده است.

معاون استاندار تهران: تا کنون ۶ مصدوم داریم

۲۳:۱۶ حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر عوامل آتش نشانی اطفا حریق را انجام دادند.

وی گفت: حدود ۱۵ نفر از عوامل این مرکز بهداشتی که بر روی پشت بام رفته بودند، توسط عوامل آتش نشانی نجات یافتند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران اضافه کرد: در حال مسئولین امر از جمله دادستان تهران در محل حادثه حضور دارند و نیز استاندار تهران نیز طی تماس‌هایی دستورات لازم را صادر کرد و منتظریم هستیم، تا وضعیت داخل ساختمان توسط آتش نشانی اعلام شود.

وی افزود: تاکنون حدود شش مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند، اما از تلفات احتمالی خبری در دست نیست.

بر اساس این گزارش، ساعت ۲۰: ۵۶ شامگاه سه شنبه در پی انفجار گاز شاهد حریق و نیز ریزش آوار در درمانگاه «سینا اطهر»، پایین‌تر از میدان قدس، کوچه «ماهروزاده» بویدم.

معاون استاندار تهران: مردم از اجتماع در محل انفجار خیابان شریعتی پرهیز کنند

۲۲:۳۹ حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه انفجار و آتش‌سوزی در طبقه منهای دو یک کلینیک درمانی در خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس اظهار داشت: در حال حاضر تمام دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان و نیروی انتظامی در محل حضور دارند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت: در این ساختمان نشت گاز باعث انفجار شده و آتش نشانی و سایر دستگاه‌ها مشغول اطفا حریق هستند، البته علت دقیق حادثه نیاز به اظهار نظر کارشناسان دارد.

وی اضافه کرد: از مردم عزیز حاضر در منطقه تقاضا داریم خیابان را ترک کنند، تا آتش نشانی و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی بتوانند، به راحتی به عملیات نجات بپردازند.



مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

اعزام یک قلاده سگ زنده یاب هلال احمر به محل انفجار میدان قدس

۲۲:۲۷ شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام دو تیم جستجو و نجات در آوار هلال احمر شمیرانات به همراه یک قلاده سگ زنده یاب در حادثه انفجار و آتش‌سوزی در طبقه منهادی دو یک کلینیک درمانی در خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس خبر داد و افزود: این تیم‌ها در پی درخواست آتش نشانی و با توجه به ریزش آوار به محل اعزام شدند.

وی گفت: همچنین یک تیم واکنش سریع هلال احمر استان تهران نیز به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: در این حادثه تاکنون چندین مصدوماز زیر آوار خارج و تحویل آتش نشانی شده است.

فتحی گفت: هنوز آماری از تعداد مصدومین و یا فوت شدگان در دست نیست و عملیات نجات مصدومین احتمالی از زیر آوار همچنان ادامه دارد.