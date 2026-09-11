امام جمعه بناب: تجمعات مردمی پشتوانه قدرت موشکی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی در خطبههای نماز جمعه بناب با اشاره به نقش مردم در حمایت از جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: شعارهای مردم انقلابی در تجمعات شبانه، تأمینکننده سوخت اصلی موشکهایی است که به سمت اهداف دشمنان شلیک میشود.
وی با بیان اینکه برخی جریانها در داخل کشور تلاش میکنند جمهوری اسلامی ایران را کشوری جنگطلب معرفی کنند، افزود: ایران در طول جنگ همواره نشان داده که از میز مذاکره عقبنشینی نکرده و نقض توافق و بدعهدی از سوی آمریکا صورت گرفته است.
امام جمعه بناب ادامه داد: برخی افراد عامدانه تلاش میکنند ایران را مقصر ادامه جنگ معرفی کنند و چنین القا کنند که حاکمیت در ایران اکثریت مردم را کنار گذاشته و تنها گروهی محدود خواهان ادامه جنگ هستند.
وی با اشاره به تلاش برخی جریانها برای تضعیف جایگاه رسانه ملی گفت: حمله به صداوسیما و تضعیف آن به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، با هدف ارائه تصویری متفاوت از واقعیتهای کشور انجام میشود.
حضور مردم بزرگترین همهپرسی کشور است
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با انتقاد از طرح موضوع همهپرسی درباره ادامه جنگ از سوی برخی افراد، اظهار کرد: برای افکار عمومی جهان روشن شد که چه کسی توافق را نقض کرد و بار دیگر حملات نظامی را آغاز کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدی افزود: کسانی که در چنین شرایطی موضوع همهپرسی را مطرح میکنند، باید حضور دهها میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع رهبر و فرمانده شهید را در نظر بگیرند؛ چراکه این حضور گسترده را میتوان بزرگترین همهپرسی کشور دانست.
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیش از چهار دهه مقاومت مردم ایران در برابر تحریمها، تصریح کرد: ملت ایران در طول این سالها هیچگاه در برابر تحریمها تسلیم نشده و نخواهد شد.
قوی شدن تنها راه ایستادگی در برابر دشمن است
وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا گفت: امروز آمریکا با حدود ۴۰ تریلیون دلار بدهی، با یکی از بیسابقهترین سطوح بدهی در تاریخ خود مواجه است و رسانههای این کشور نیز به این موضوع اذعان کردهاند.
امام جمعه بناب تنها راه مقابله با فشارها و تهدیدهای دشمن را افزایش قدرت و اقتدار کشور دانست و گفت: تنها حربهای که میتواند دشمن را در چنین شرایطی سر جای خود بنشاند، قوی شدن در برابر دشمن است.
وی با اشاره به تلاش برخی افراد برای کاهش حضور مردم در تجمعات شبانه، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی وظیفه داریم با حضور پرشور و تقویت این تجمعات، به خواستههای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذاریم.
حجتالاسلام والمسلمین سیدی در پایان بر ضرورت هوشیاری مردم تأکید کرد و گفت: نباید تحت تأثیر افرادی قرار گرفت که با رویکرد غربگرایانه تلاش میکنند روحیه مقاومت و حضور مردم را تضعیف کنند.
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