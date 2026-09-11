شواهد احتمال تعلق پل تاریخی بروجرد به دوره پهلوی اول را تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نمایان شدن بقایای یک سازه معماری تاریخی در جریان عملیات لایروبی رودخانه در محدوده میدان عشایر بروجرد، بررسیهای کارشناسی برای شناسایی و تعیین پیشینه این اثر در دستور کار قرار گرفته است.
علی مصطفینژاد، مدیر پایگاه تخصصی پلهای تاریخی، در بازدید از بقایای این سازه اظهار داشت: شواهد موجود نشان میدهد این اثر متعلق به دوران پهلوی نخست است و میتواند نمونهای از پلهای تاریخی لرستان باشد که در این دوره توسط «معمار فشنگچی»، از معماران بومی خرمآباد، ساخته شدهاند.
وی افزود: ابعاد و اندازه سنگها، نوع تراش، طراحی پلان، چیدمان معماری و همچنین نوع ملات بهکاررفته در این سازه، از جمله شواهدی است که تعلق آن به دوران پهلوی نخست را نشان میدهد.
احتمال وجود پلهای قدیمیتر در زیر سازه
مدیر پایگاه تخصصی پلهای تاریخی با اشاره به ضرورت انجام بررسیهای تکمیلی بیان کرد: این احتمال نیز وجود دارد که پل مذکور بر روی یک پل یا حتی پلهایی قدیمیتر از این دوره ساخته شده باشد.
مصطفینژاد تصریح کرد: انجام مطالعات و بررسیهای تخصصی میتواند ابعاد دقیقتر این موضوع را روشن کرده و اطلاعات بیشتری درباره پیشینه تاریخی سازه در اختیار کارشناسان قرار دهد.
بقایای پل؛ نشانه اهمیت تاریخی محدوده
محمدرضا اسدی، مدیر دفتر فنی میراث فرهنگی لرستان، نیز با اشاره به اهمیت نمایان شدن بقایای این سازه اظهار داشت: آشکار شدن بقایای پل در این نقطه نشاندهنده اهمیت این محدوده برای تردد و ارتباطات در دورههای پیشین است.
وی افزود: بررسی دقیقتر بقایای این سازه میتواند به شناخت بهتر تاریخ و کارکرد آن و همچنین جایگاه این محدوده در مسیرهای ارتباطی گذشته کمک کند.
ادامه لایروبی با رعایت ملاحظات حفاظتی
مدیر دفتر فنی میراث فرهنگی لرستان درباره ادامه عملیات لایروبی رودخانه نیز گفت: ادامه عملیات لایروبی با نظارت میراث فرهنگی بروجرد و با رعایت احتیاط کامل، بهگونهای که آسیبی به بقایای پل وارد نشود، بلامانع است.
اسدی تأکید کرد: در روند ادامه عملیات باید ملاحظات حفاظتی مورد توجه قرار گیرد تا به بخشهای باقیمانده سازه تاریخی آسیبی وارد نشود.
خواناسازی پل برای تعیین دقیق پیشینه تاریخی
پیش از این نیز عطا حسنپور، مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، از نمایان شدن بقایای این سازه در محدوده میدان عشایر بروجرد خبر داده و اعلام کرده بود که بر اساس مشاهدات اولیه، احتمال تعلق آن به دوران پهلوی اول وجود دارد.
بر اساس بررسیهای جدید، عملیات خواناسازی و مطالعات تخصصی میتواند اطلاعات دقیقتری درباره تاریخ ساخت، کارکرد و ویژگیهای معماری این پل ارائه کند و همچنین احتمال وجود آثار معماری قدیمیتر در زیر یا پیرامون آن را مشخص سازد.
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