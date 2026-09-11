شکار زیردریایی هوشمند دشمن، رسانه های دنیا را به لرزه درآورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد اسکندرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لاهرود که در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد، رازداری را مؤلفه اصلی تقوا و رمز عبور موفقیت برشمرد و با استناد به آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: نگهداری از اسرار مردم، کلید عبور از تمامی آزمایش‌های الهی است. اگر می‌خواهید خداوند در تمامی آزمون‌های زندگی، راه برون‌رفت را به شما بیاموزد، باید امانت‌دار اسرار مردم باشید.

وی در ادامه با مقایسه رفتار مؤمن و فاجر افزود: روایت‌ها بر این حقیقت تأکید دارند که مؤمن، رازداری می‌کند و می‌بخشد، اما شخص فاجر با فاش کردن رازها، مرتکب ظلم می‌شود. طبق فرمایش پیامبر اکرم(ص)، خداوند کسی را که از ذلت معصیت به سوی عزت تقوا خارج کند، او را بدون مال ثروتمند نموده است و بدون اینکه ایل، طایفه، حزب، گروه و طرفدار داشته باشد، او را عزیز می گرداند و بدون داشتن همدم، مونس او می شود.

امام جمعه موقت لاهرود در خطبه دوم، از رویداد توقیف یک فروند زیردریایی بدون‌سرنشین آمریکایی Dive-LD در نزدیکی تنگه هرمز، به عنوان نقطه عطفی در نمایش قدرت ایران یاد کرد و گفت: من از اینجا به عمله های بدبخت ترامپ که می خواهند به ترامپ خوش خدمتی کنند می گویم اگر تنگه هرمز باز است چرا امروز قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار عبور کرده است. اگر نیروی دریایی ایران کلا نابود شده، زیر دریایی «دیو ال دی» که آخرین ورژن زیر دریایی هوشمند بدون سرنشین که محصول ۲۰۲۵ است را تنها چگونه شکار کرده اند؟

حجت‌الاسلام اسکندرزاده افزود: شکار زیر دریایی« دیو ال دی» رسانه‌های دنیا را به لرزه درآورده است و گفتند ایران همانطور که پهباد را شکار کرد و با مهندسی معکوس جزو کشورهای سازنده پهباد شد با این شکار ایران جزو سازنده های زیر دریایی های فوق هوشمند در چند سال آینده خواهد شد.

ناکامی پروژه تحریف دشمن

وی ادامه داد: البته جا دارد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که با نیروهای مخلص و انقلابی خودشان در این سنگر، پروژه تحریف دشمن را ناکام گذاشته اند و عزت و افتخار ایران اسلامی را در دنیا منتشر می کنند، تشکر کنم و به عنوان یک مبلغ دینی به تمامی دست اندرکاران صدا و سیما عرض می‌کنم که جبهه جهاد رسانه ای که شما در خط مقدم آن هستید قطعا بدخواهان و دیو صفتان علیه شما حرافی خواهند کرد ولی مهم این است که نقش شما در ناکام گذاشتن پروژه های تحریف و دروغ پراکنی دشمن بسیار حیاتی است.

امام جمعه موقت لاهرود تاکید کرد: دنیای چند قطبی با ظهور قدرتهای جدید، دنیای جدید را ترسیم می‌کند. هر روز که از جنگ می گذرد قدرت نظامی ایران بیشتر خودش را نشان می‌دهد. با اظهار ضعیف بعضی نفوذیان داخلی آمریکا احساس کرد که جنگ اقتصادی به ایران اثر کرده، برای کنترل جزیره هرمز، جزیره لارک را زد. در عرض ۱۵ دقیقه از ۳۲ شهر ایران، مراکز حساس و فوق امنیتی آمریکا موشک باران شد علت اینکه ایران از ۳۲ شهر مراکز حساس آمریکا را زد، این بود که می خواست اثبات کند که ترامپ ملعون دروغگو است و دنیا فهمید که سایتهای موشکی ما هیچ آسیبی ندیده است.

حجت‌الاسلام اسکندرزاده خاطرنشان کرد: ترامپ در این جنگ نقشه های کهنه خودش را که تاریخ مصرف آن گذشته است، می خواهد در جهان، قدرت پوشالی خودش را با عملیات پروژه تحریف اثبات کند از اول جنگ تا به امروز ترامپ در سخنرانیهای خودش ۱۰۶ بار گفته که ما ایران را شکست داده ایم، ۹۵ بار گفته ما ایران را نابود کرده ایم، ۷۵ بار گفته ما تنگه هرمز را باز کرده ایم.