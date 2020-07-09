حکم خلع ید و رفع تصرف اراضی موقوفه زالی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رفع تصرف از بالغ بر ۶۰۰ هکتار اراضی موقوفه و ملی پلاک ۱۱۰۳ واقع در اراضی شمالی دانشکده کشاورزی شیراز با صدور حکم دادستانی از متصرفیینی غیرمجاز که بصورت غاصبانه و به قصد غلبه و استیلا بر اراضی مبادرت به تصرف عدوانی، ساخت آغل و بنا بدون مجوز و تخریب اراضی اقدام کرده‌اند در ظهر پنجشنبه با هماهنگی نماینده دادستان و فرماندهی انتظامی شیراز و با حضور نمایندگان شرکت عمران شهر جدید صدرا و اوقاف ناحیه ۶ شیراز از اراضی رفع تصرف و به وضعیت سابق اعاده شد.

همزمان با افتتاح پروژه بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی در محور باجگاه به شیراز برخی از افراد سودجو اقدام به تصرفات غیرقانونی کرده بودند.

با توجه به اعلام شکوائیه از طرف شرکت عمران شهر جدید صدرا و اداره اوقاف ناحیه ۶ شیراز بصورت توأمان و ارجاع به مراجع محترم قضائی، حسب الامر دستور معاون قضائی مرکز استان از متصرفین اراضی که بصورت غاصبانه اقدام به تصرف عدوانی اراضی ملی و وقفی و ساخت آغل و احداث بنا در محور مذکور کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، اراضی تصرف شده توسط متصرفان ۶۰۰ هکتار بود که ۴۵۰ هکتار از اراضی ملی و ۱۵۰ هکتار از اراضی موقوفه حاج خلیل زالی است.