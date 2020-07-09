۲۵ مرکز غربالگری بیماری کرونا در استان همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رشید حیدری‌مقدم ظهر پنج شنبه در نشست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هیئت رئیسه دانشگاه با بیان اینکه در کلان منطقه ۳ استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام و دانشکده اسدآباد وجود دارند، اظهار کرد: استان‌های کرمانشاه، ایلام، کردستان در وضعیت قرمز و استان همدان در مرز هشدار قرار دارد و روند مرگ و میر افزایشی است.

وی همچنین در مورد وضعیت نمونه‌گیری، مبتلا شدن و فوت بر حسب ماه در سال ۹۸ و ۹۹، ویژگی‌های پایه بیماران بستری مبتلا به کووید ۱۹ یادآور شد: شمال استان همدان از نظر کرونا وضعیت بهتری دارد و شهرستان‌های همدان، نهاوند، ملایر و تویسرکان در وضعیت قرمز قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه روند بستری و افزایش تخت‌ها افزایشی است، عنوان کرد: تعداد ۲۵ مرکز غربالگری در استان همدان وجود دارد و تاکنون تعداد ۸ هزار و ۵ نمونه‌گیری انجام شده و بیشترین آمار مرگ و میر در جمعیت بالای ۶۰ سال است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه بروز مرگ در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان وجود نداشته است، گفت: مراکز ۱۶ ساعته در سراسر استان همدان خدمات خوبی به مردم ارائه می‌دهند.

بازگشایی‌ها، گردش غیرمعقول جمعیت و تردد خارج استانی به داخل استان از عوامل افزایش آمار مبتلایان به کرونا در همدان است حیدری‌مقدم بازگشایی‌ها، گردش غیرمعقول جمعیت و تردد خارج استانی به داخل استان را از عوامل افزایش آمار مبتلایان به کرونا عنوان کرد و گفت: همدان از نظر ثبت اطلاعات صنوف در سامانه وضعیت خوبی دارد.

وی با ارائه گزارشی از تجهیزات و ملزومات فردی تحویل داده شده در حوزه معاونان بهداشتی از تلاش شبانه‌روزی همه کارکنان حوزه سلامت از هیئت رئیسه دانشگاه تا بهورزان برای اقدامات انجام شده از اسفندماه تاکنون قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با یادآوری اینکه همدان دومین استانی بود که بعد از انستیتوپاستور اقدامات آزمایشگاهی کرونا را انجام داد، با اشاره به روند افزایشی در بیماران از نیمه اول تیرماه، اظهار داشت: شرایط به نسبت سایر مناطق تغییر کرد و بستری و فوتی‌ها افزایش یافت.

حیدری‌مقدم با بیان اینکه در بخش خصوصی و دولتی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تخت وجود دارد، گفت: از روزهای آغازین مواجهه با کرونا در استان همدان برنامه‌ریزی برای ۷۰۰ تخت در مرحله اول، یک هزار و ۵۰۰ تخت در مرحله دوم و ۲ هزار و ۴۰۰ تخت در مرحله سوم در نظر گرفته شد که هنوز از برنامه اول عبور نکرده‌ایم.

وی در خصوص حوزه فناوری اقدامات مهم انجام شده برای ایجاد خط تولید ماسک سه لایه و تولید روزانه ۶۰ هزار عدد ماسک، ایجاد خط تولید ماسک n۹۵ تولید روزانه ۴۰ هزار عدد، تولید دستگاه اولتراسونیک به منظور تولید انواع ماسک و تولید دستگاه الکتروریسی برای تولید الیاف نانو، ایجاد خط تولید لباس‌های محافظتی و تولید ماسک‌های نانو را برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ۸۴ مورد طرح تحقیقاتی در زمینه کووید ۱۹ در سامانه پژوهشی دانشگاه ثبت شده است، از چاپ ۱۲ مقاله در زمینه کووید ۱۹ خبر داد.

وی با اشاره به برنامه ریزی کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان به صورت مجازی گفت: سایت آموزش الکترونیک حوزه تحقیقات و فناوری به منظور اجرای کارگاه‌های مجازی ایجاد شده است.

صدور مجوز موقت تولید ژل و ضدعفونی کننده در همدان

حیدری‌مقدم در خصوص اقدامات حوزه غذا و دارو در زمان بروز کرونا به موضوعاتی همچون تأمین داروهای مورد نیاز، فهرست داروهای خریداری شده و استفاده شده، صدور مجوز موقت تولید ژل و ضدعفونی کننده و تأمین الکل مورد نیاز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۸ هزار لیتر در داخل استان وجود دارد و از نظر ماسک نیز مشکلی وجود ندارد.

وی از راه اندازی هشت واحد فعال لباس و دو واحد فعال تولید عینک در همدان و خریداری دستگاه اکسیژن‌ساز برای مرکز آموزشی درمانی سینا خبر داد و گفت: با خریداری سه دستگاه اکسیژن‌ساز دیگر دغدغه‌ای در این خصوص نداریم.

وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای جلوگیری از فرسودگی نیروها یکی از سیاست‌های دانشگاه است، گفت: ۳.۵ میلیارد تجهیزات و امکانات از طریق مدیریت مشارکت‌های مردمی دانشگاه جذب شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان کاهش درآمد بیمارستان‌ها را یکی از مهمترین چالش‌های آینده دانشگاه‌های علوم پزشکی دانست و ابراز امیدواری کرد وزارت بهداشت با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مشکل کمبود منابع چاره اندیشی کند.

وی تجهیز دانشگاه‌ها از نظر سخت‌افزاری به خصوص از نظر ونتیلاتور و تجهیزات ICU را خواستار شد و از اقدامات جهادی و زیرساخت‌های ایجاد شده در دوران دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزارت پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قدردانی کرد و گفت: در صورت فراهم نشدن این زیرساخت‌ها استان همدان توان پاسخگویی در برابر شرایط پیش آمده در بروز کرونا را نداشت.