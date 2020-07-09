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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۲

ذخایر ارزی خارجی ۳ تریلیون دلاری چین همچنان در حال رشد است

ذخایر ارزی خارجی ۳ تریلیون دلاری چین همچنان در حال رشد است

پکن ذخایر ارزی خود که در حال حاضر بزرگترین ذخایر ارزی خارجی جهان است، را همچنان افزایش می‌دهد و تنها در ماه ژوئن ۱۰.۶۴ میلیارد دلار دیگر به این ذخایر ۳.۱۱۲ تریلیون دلاری افزوده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، داده‌های جدید بانک مرکزی چین نشان داد پکن ذخایر ارزی خود، که در حال حاضر بزرگترین ذخایر ارزی خارجی جهان است، را همچنان افزایش می‌دهد است و تنها در ماه ژوئن ۱۰.۶۴ میلیارد دلار دیگر به این ذخایر ۳.۱۱۲ تریلیون دلاری افزوده است.

البته این میزان ذخایر از ۳.۱۲۰ تریلیون دلاری که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند کمتر بود.

میزان ذخایر شمش طلای چین نسبت به پایان ماه می بدون تغییر باقی ماند و ۶۲.۶۴ میلیون اونس شد. هرچند ارزش ذخایر طلا در پایان ژوئن از ۱۰۸.۲۹ میلیارد دلار ماه می به ۱۱۰.۷۶ میلیارد دلار رسید.

افزایش ذخایر ارزی چین به دلیل تقویت ارزش یوآن و بالا رفتن قیمت جهانی طلا بوده است.

کد مطلب 4969970

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
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      اگر چین را شریک تجاری خود میکردیم و با ایجاد کنسرسیوم میان شرکت های خود و چینی تولید مشترک در داخل و خارج مبادرت می‌ورزیدیم و سیستم بانکی خود را با سیستم بانکی چین متصل میکردیم تحریم غرب بی اثر میشد

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