به گزارش خبرنگار مهر، حمزه ذاکری روز پنج شنبه در سفر یک روزه خود به همدان، ضمن بازدید از عملیات راهداری و نگهداری راههای استان و در جریان قرار گرفتن، طرحهای در حال اجرا و نحوه نگهداری راههای فرعی و روستایی با اشاره به فعالیتهای همدان در زمینه بهره گیری از ظرفیت قانون معادن در بخش راههای فرعی و روستایی تحت بار سنگین اظهار کرد: این اقدام با پیگیری مناسب استان و مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.
وی با اشاره به شاخص بالاتر وضعیت رویه راههای استان از متوسط کشوری بیان کرد: امیدواریم شاخص وضعیت رویه استان همدان در سال جاری از کیفیت بهتری برخوردار باشد تا موجب رضایت بیشتر هموطنان شود.
ذاکری افزود: از لحاظ برخورداری آسفالت، استان همدان رتبه دوم برخورداری از راههای روستایی کشور را دارد و با طرحهایی که به این اداره کل ابلاغ شده، امیدواریم این شاخص ارتقا یابد.
مدیرکل دفتر نگهداری راههای روستایی و فرعی راهداری کشور در خصوص اقدامات استان همدان در زمینه روکش آسفالت نیز بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۳۵ کیلومتر از راههای استان همدان روکش و بیش از ۴۰ کیلومتر لکه گیری انجام شده است.
وی همچنین یادآور شد: بر اساس اطلاعات سامانه جامع راهداری نیز از ابتدای امسال تاکنون به شکل ماهیانه بیش از ۱۰ هزار فعالیت راهداری جاری توسط استان همدان در بیش از ۱۲۰ موضوع مختلف ثبت شده که نشان دهنده فعالیت گسترده راهداران همدان، در سطح راههای استان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای آسفالت در محورهای روستایی و فرعی این استان گفت: تلاش مضاعفی برای اجرای طرح ابرار و بهسازی راههای فرعی و روستایی در حال انجام است.
مصطفی پناهنده افزود: پنج هزار و ۱۱۴ کیلومتر انواع راه و ۳۶۰۰ کیلومتر راه روستایی در این استان وجود دارد.
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