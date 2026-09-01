به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارتخارجه بعنوان دستگاه برتر در بخش جشنواره شهید رجائی انتخاب شد. این انتخاب صرفا عنوان اداری نیست بلکه تلاش همکاران ما در کنار میدان چراغ دیپلماسی را روشن نگه داشتند و از طریق رایزنی های بین المللی در جهت منافع ملت ایران کوشیدند.

وی با اشاره به شهادت سه تن از هموطنان در پی حمله امریکا به لارک، ادامه داد: به خانواده های این شهدا ومردم ایران تسلیت می‌گویم.

مقامات آمریکا دچار نوسان در رویکردها هستند

سخنگوی‌ دستگاه دیپلماسی درمورد اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه تفاهمنامه پاکستان تکه‌ی کاغذ است، گفت: وزارت خارجه بر اساس منافع و مصالح کشور تحولات را ارزیابی می‌کند و هر آنچه بر اساس مراجع ذی‌صلاح تصمیم گیری شود همان را اجرا می‌کند. در اینکه مقامات آمریکا دچار نوسان در رویکردها هستند تردیدی نیست، اما این باعث نمی‌شود ما در استفاده از همه ظرفیت هایمان غافل شویم لذا هرجا لازم باشد از توانمندی ها از ابزار دیپلماسی برای تبیین منافع و احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهیم کرد.

بقائی در مورد یافتن فرمول برای پایان جنگ، غیر از فرمول یادداشت تفاهم پاکستان، بیان کرد: فرمول دائمی ما منافع ملی است و با توجه به شرایط برای تامین منافع ملی تصمیم گیری می شود. عاصم منیر نه پیام منفی داشت نه مثبت. پاکستان طی مدت اخیر تلاش هایی را برای کاهش تنش انجام داده و اقای عاصم‌منیر نیز در همین راستا سفری را به ایران داشتند. آمریکایی ها مفهوم مذاکره را با دیکته کردن اشتباه گرفتند. تاکید ما این است که با تمام توان مراقب تحرکات دشمن باشیم. هیچ تعرضی را نیروهای مسلح ما بی پاسخ نخواهند گذاشت.

وی در مورد اظهارات گروسی مبنی بر مذاکرات ایران و آژانس و فعالیت هسته ای ایران در کوه کلنگ، گفت: ما در چارچوبهای متعارف در تماس با آژانس هستیم، هر جا لازم باشد با طرف های ذیربط گفتگو انجام می‌شود اما اینکه بگوییم مذاکره به معنای تحول جدید، چنین چیزی را نداریم. متاسفانه در مواقع مختلف برخی تناقض گویی های مقامات آژانس باعث‌ سوءاستفاده های طرف های مقابل شده است. آژانس رفتار خود را با مسئولیتی که طبق اساسنامه آژانس دارد منطبق کند. ما قبلا هم گفته بودیم در این مکان فعالیت هسته ای نداریم.

بقائی درباره موانع جدی ایجاد شده برای آموزش ایرانیان از جمله آزمون‌های بین‌المللی (تافل) گفت:‌ بخش های ذیربط وزارت خارجه از آنچه در توانشان هست برای تسهیل کار دانش آموزان و متقاضیان چنین آزمون‌هایی تلاش می‌کنند. یک واقعیت روشن شد اینکه آمریکا در دشمنی خود با ایران تک تک شهروندان ایرانی را در همه حوزه‌ها به عنوان هدف مشروع می‌داند. این اتفاقات ضمن اینکه ایجاد مزاحمت برای ما می‌کند، ولی ما راهی جز مقاومت و یاد گرفتن و استفاده از روش‌های بدیل برای انجام اموری که باید انجام دهیم،نداریم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره تفاهم نامه اسلام آباد گفت: در هر بحثی راجع به تفاهم اسلام آباد این واقعیت را باید در نظر گرفت که آمریکا مرتکب نقض عهدی شد که رئیس جمهور آمریکا امضا کرده بود. آمریکا متعهد شده بود و آگاهانه تصمیم به نقض آن گرفت. آمریکا باید پاسخگو باشد به خاطر نقض فاحش تفاهم اسلام آباد. ما با توجه به شرایط روز درباره نحوه ادامه کار تصمیم می‌گیریم. با توجه به شرایط فعلی که محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه دارد ما باید بر دفاع متمرکز شویم.

اروپا نمی تواند با هزینه کردن از ایران نزد آمریکا احترام کسب کند

سخنگوی وزارت خارجه در در واکنش به حمایت اروپا از تحریم‌ها علیه ایران گفت: اروپا اگر فکر می‌کند با هزینه کردن از ایران می‌تواند نزد امریکا احترام کسب کند سخت در اشتباه هستند. مماشات و تبعیت در برابر امریکا که دچار خودبرتر پنداری است صرفا اشتهای طرف امریکایی را بیشتر می‌کند. اروپایی ها مدتی است ظرفیت آموختن از تجارب زیسته را از دست دادند. اروپا می‌تواند اندکی به عقب نگاه کند. نتیجه همراهی اروپا با آمریکا در مکانیسم ماشه باعث محروم شدن از مذاکرات با ایران شد. لازمه کسب احترام این است که از خودتان هتک حرمت نکنید. این نصیحت خیرخواهانه به کشورهای اروپایی است که از دستورات امریکا تبعیت محض نکنند. در جریان صدور بیانیه توسط اروپا این اتحادیه از همه ارزش های قانونی خودش عدول کرد. تبعیت اروپا از تحریم‌های امریکایی خلاف حقوق بین‌الملل است.

وی درمورد گرفتاری آمریکا در جنگ با ایران و کمبودهای آمریکا از لحاظ تجهیزات و ادعاهای ترامپ عنوان کرد: آمریکایی‌ها به دلیل گرفتار شدن در وضعیتی که خودشان درست کرده‌اند دچار سردرگمی شده‌اند و هر بار دروغی را منتشر می‌کنند. آنچه که واضح است آمریکا به دلیل اشتباه محاسباتی و گرفتار کردن کل جهان دچار فرسایش شده است. این واقعیت است که در بدنه ارتش آمریکا اعتراضات فزاینده‌ای نسبت به عملکرد مقامات وجود دارد.

ذات اقدامات آمریکا علیه ایران غیرقانونی است

بقائی در مورد منطق امریکا برای همراه کردن کشورهای دیگر علیه جنگ اقتصادی چقدر میتواند موفق باشد، گفت: امریکا فاقد منطق برای مجاب کردن کشورها برای جنگ اقتصادی علیه ایران است. هیچ بازیگر منطقی که اندک ارزشی برای حقوق بین الملل و حقوق بشر و اخلاق انسانی قائل است با امریکا همراهی نخواهد کرد. ذات اقدامات امریکا علیه ایران غیرقانونی است. دنیا متوجه شده اقدام‌امریکا صرفا علیه ایران نیست بلکه اقدام علیه اصولی است که ۱۹۲ کشور عضو ملل متحد خود را به آن ملزم می‌دانند.اینکه بخواهید کشورها برای ارضای هوس‌ها و مطامع یک کشور روابط تجاری خود را با یک کشور دیگر قطع کنند چیزی جز پایمال کردن منشور ملل متحد نیست.

وی در مورد اظهارات گروسی مبنی بر مذاکرات ایران و اژانس و فعالیت هسته ای ایران در کوه کلنگ، گفت: ما در چارچوبهای متعارف در تماس با اژانس هستیم ، هرجا لازم باشد با طرف های ذیربط گفتگو انجام میشود اما اینکه بگوییم مذاکره به معنای تحول جدید، چنین چیزی را نداریم. متاسفانه در مواقع مختلف برخی تناقض گویی های مقامات اژانس باعث‌سثاستفاده های طرف های مقابل شده است. اژانس رفتار خود را با مسوولیتی که طبق اساسنانه اژانس دارد منطبق کند. ما قبلا هم گفته بو یم در این مکان فعالیت هسته ای نداریم.



وی درباره گزارش فارین پالیسی در خصوص احتمال وقوع جنایت جنگی در حمله به مدرسه میناب، گفت: ما واقعا نیازی به استناد به گزارش نشریات غربی و یا کارشناسان غربی نداریم برای اینکه نشان دهیم اتفاقی که در میناب و لامرد و قشم و بخش‌های دیگر ایران رخ داد، مصداق جنایت جنگی بوده است. خیلی روشن است.یکی از شیوه‌های طرف آمریکایی برای پوشاندن عمق جنایاتشان یکی دو مورد را برجسته و رسانه‌ها را مشغول کنند که صرفا یک یا دو مورد جنایت جنگی بوده و بقیه قانونی بوده است.این جنگ هیچ مبنای قانونی نداشته و ظالمانه و غیرقانونی بوده است.میناب برجسته شد به دلیل اینکه جمعی از معصوم‌ترین انسان‌ها به شهادت رسیدند و لامرد همینطور که از سلاح ممنوعه برای کشتار بیشتر استفاده کردند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد برگزاری احلاس شانگهای و حضور رییس جمهور گفت: در خصوص شانگهای هم با توجه به اهمیتی که قائل هستیم از این فرصت برای رایزنی با کشورها استفاده می‌کنیم.

بقائی درمورد خبرها مبنی بر احتمال حمله اتمی امریکا به ایران گفت: انها در مورد خیلی چیزها صحبت میکنند ماهم در مورد خیلی چیزها حرف می‌زنیم. آن قدر این موضوع قباحت دارد و از لحاظ حقوق بین الملل و اخلاقیات بد است که در حتی صحبت در موردش نشانگر ذهنیت غیرانسانی کسانی است که در موردش بحث می‌کنند. جنایتی که آمریکا و رژیم مرتکب شدند فقط جنایت علیه انسانها و کشورها وحقوق بین الملل نبود بلکه علیه سامانه منع اشاعه بود. صحبت از این موضوع می‌تواند این فکر را در ذهن سایر دارندگان بیاورد که این موضوع پیش پا افتاده و سطحی است.



سخنگوی وزارت خارجه درباره سئوالات مبنی بر احتمال خروج از ان‌پی‌تی افزود: ما مادامی که در این سند عضو هستیم خودمان را به تکالیف این سند ملزم می‌دانیم. موضع ما در برابر سلاح هسته‌ای ثابت بوده و سلاح کشتار جمعی مغایر با آموزه‌های دینی ماست و هم اینکه ضدبشری است.

وی در مورد سفر عاصم‌منیر به تهران و درخواست برای عبور از بند ۱۳ تفاهم‌نامه گفت: سفر عاصم منیر به تهران در چارچوب تلاشهایی است که پاکستان چند ماه قبل انجام داده است. مواردی که مطرح کردن. عمدتا گمانه زنی رسانه ای است. در شرایطی قرار داریم که نمیتوانیم به بازگشت با تفاهم صحبت کنیم درحالی که طرف مقابل آن را نقض کرده است.

بقائی در واکنش به ادعای آمریکا برای حمله مجدد به ایران گفت: آنان دروغ گفتند. آنان هر بار برای توجیه، بهانه‌ای را می‌تراشند. نباید ادعای آمریکا را مقطعی نگاه کرد. جنایاتی که تاکنون انجام داده‌اند و توجیه‌ها را نگاه کنید. این یک الگو برای توجیه جنایت است. اینکه ما برای دفاع از خود آماده شویم به کسی مربوط نیست و ادعای آنان صرفا ادعاست و تجاوز آشکار بود.

بقائی در مورد آمارسازی رئیس دولت تروریستی آمریکا درباره اغتشاشات دی ماه سال گذشته گفت: ظاهرا خیلی‌ها تصور می‌کردند دروغگویی صرفا سرگرمی برای طرف‌های آمریکایی است و بعدا به بخشی از دیپلماسی عمومی آنان تبدیل شده است. اکنون دروغگویی به صنعت پر درآمد تبدیل شده است و بارها اعداد مختلفی ادعا کرده‌اند. ما برخلاف طرف‌های آمریکایی که ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیستند، برای تک تک کسانی که جان خود را از دست دادند اندوهگین هستیم. آمریکا هیچ دلسوزی برای ایرانیان ندارد که اگر داشت مرتکب چنین جنایاتی نمی‌شدند. عدد ۱۶۸ هیچ وقت از ذهن ما پاک نمی‌شود. یکی از کارهای آمریکا همین است که با عددسازی و با جعلیات سعی کند جنایاتی که مرتکب شد را به حاشیه براند و توجیه درست کند.

وی درباره اظهارات وزیر خارجه دولت جولانی و اینکه آیا ایران پیامی برای ارتباط با دولت سوریه داده است؟‌ گفت: خیر. اعتراف می‌کنیم که ما بنا به درخواست قانونی آن زمان برای دفاع از مردم سوریه در برابر تروریسم به هر شیوه‌ای که می‌توانستیم کمک کردیم و از این جهت در چارچوب حقوق بین‌الملل برای حفظ تمامیت سرزمینی سوریه کمک کردیم و اگر صحبت از اعتراف باشد این را فراموش نمی ‌کنیم که در آن زمان رژیم صهیونیستی جرأت کارهایی که این مدت علیه مردم سوریه انجام داده، نداشت.متأسفیم که بخش عمده‌ای از جولان سوریه به اشغال این رژیم درآمده است.

بقائی در مورد بیانیه سازمان همکاری شانگهای در محکوم کردن حملات به ایران، گفت: انتظار ما این است که همه کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی از جمله شانگهای و بریکس و ... تلاش خود را برای صیانت از حقوق خودشان مضاعف کنند؛ تحریم‌های ثانویه علیه یک کشور تحریم و فشار علیه دیگر کشورها هم محسوب می‌شود.

وی در مورد اظهارات دبیرکل سازمان ملل افزود: منشور سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ بین ابر قدرتها درست نشده است لذا افتخاری ندارد بگوییم سازمان ملل باعث جلوگیری از جنگ بین قدرتها شد.تقلیل فلسفه سازمان ملل به جلوگیری از جنگ بین قدرت های بزرگ تفسیر خطرناک از منشور است.



بقائی درباره نشست اعضای پیمان مکه و رایزنی درباره تنگه هرمز گفت: ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم پیمانی که بین سه کشور اسلامی که مستقیم یا غیرمستقیم از طرف رژیم مورد تهدید قرار گرفتند، آن را به عنوان تهدید علیه خودمان قلمداد کنیم. ترکیه اخیرا به نحو بدی توسط رژیم تهدید شد. این‌ها همه روشن است که کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند امنیت خود را متکی به آمریکا بدانند و به این نتیجه رسیده‌اند باید برای صیانت از امنیت خود به همکاری روی آورند. در این خصوص ایران با این کشورها در رایزنی بوده است و در مورد ترکیه ما رایزنی‌های خودمان را ادامه خواهیم داد.

حمایت ایران از ابتکارهای چین برای تقویت صلح و امنیت

بقائی در مورد دستاوردهای ابتکار رئیس‌جمهور چین افزود: ما از هر ابتکاری که در جهت ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی باشد، حمایت می‌کنیم. چین به‌عنوان دوست ایران برای ما اهمیت بسیار بالایی دارد. چین عضو شورای امنیت است و ما همواره تلاش کرده‌ایم از این جایگاه برای تقویت چندجانبه‌گرایی در تعامل با دوستان چینی استفاده کنیم.

در این یک سال اخیر، ما با ناامنی شدید در منطقه مواجه بودیم و چینی‌ها تلاش‌های زیادی برای حفظ امنیت انجام دادند. باید هم‌افزایی بیشتری برای جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه داشته باشیم.

ایران خواستار تلاش مضاعف عراق برای تأمین امنیت مرزهای مشترک است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد رایزنی با عراق درباره تهدیدات علیه امنیت دو کشور گفت: ما از دوستان در عراق و اقلیم انتظار داریم به خاطر مصالح دو کشور و صیانت از مرزهای مشترک، تلاششان را مضاعف کنند؛ به این خاطر که گروه‌هایی که ارزشی برای امنیت قائل نیستند و برخی از آنان تبدیل به آلت دست برخی طرف‌ها شده‌اند، هیچ ارزشی برای صلح قائل نیستند.

ما باید تلاش کنیم بر مبنای توافق صورت‌گرفته، تعهدات خود را اجرا کنیم. ما شاهد تداوم اقدامات برخی گروهک‌ها در اقلیم کردستان هستیم و این را منتقل کردیم و امیدواریم به رفع تهدیدی که امنیت دو کشور را تضعیف می‌کند، منجر شود.

تاکتیک آمریکا برای فرار از پیامدهای بحران خودساخته، مشکلاتش را حل نمی‌کند

وی در مورد امضای قرارداد میان آمریکا و ونزوئلا گفت: درباره ماهیت این قرارداد، بهترین داور مردم ونزوئلا هستند. ما می‌دانیم حرف و حدیث زیاد است که آیا این قرارداد براساس اصول بین‌الملل و منافع مردم ونزوئلا تنظیم شده یا نه.

درباره ارتباط این موضوع با تحولات منطقه و تلاش آمریکا برای فرار از پیامدهای بحران خودساخته در منطقه ما، می‌توانم بگویم «بزک نمیر، بهار میاد» است. اما درباره ارتباط موضوع با تحولات منطقه و تلاش آمریکا برای فرار از پیامدهای بحران خودساخته می‌توان گفت این تاکتیک نمی‌تواند مشکلات آمریکا را حل کند. تنها راه‌حل مشکلاتی که درست کردند این است که هرچه زودتر مسیرشان را عوض کنند.

انتقاد بقائی از رویکرد اروپا در قبال جنگ و تبعات اقتصادی آن

بقائی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه صدراعظم آلمان زمانی گفته بود اسرائیل «کار کثیف را برای همه ما انجام می‌دهد»، اما امروز از ضرورت کمک به پایان جنگ ایران سخن می‌گوید و وزیر دارایی او نیز جنگ را عامل افزایش قیمت انرژی، تورم و حتی هزینه استقراض آلمان می‌داند. آیا می‌توان گفت آنچه در این فاصله تغییر کرده، نه صرفاً نگاه امنیتی برلین به تهران، بلکه محاسبه مستقیم هزینه‌های اقتصادی جنگ برای آلمان است؟ گفت: امیدواریم که کشورهای اروپایی به این واقعیت تن دهند که مشکلی که در رابطه با سوخت و اقتصاد دارند، ناشی از اقدامات غیرقانونی آمریکاست. البته خیلی وقت پیش پی بردند، اما نیاز به شجاعت اخلاقی برای بیان است.

ما چیزی که از بیانیه اروپا دیدیم، نشان داد که خودشان را به نشنیدن و ندیدن زده‌اند و تصمیم گرفته‌اند در جهت راضی کردن طرف متجاوز گام بردارند.

ایران خود را متعهد به حقوق بین‌الملل می‌داند

سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات سیدعباس موسوی درباره حقوق بین‌الملل گفت: من فکر می‌کنم آنچه که مدنظر سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور بود، این بود که تبدیل حقوق بین‌الملل به یک چیز بی‌ارزش، نتیجه رویکرد آمریکا بوده است.

حقوق بین‌الملل حتماً برای ما ارزشمند است و ایران خودش را پایبند به قوانین بین‌الملل می‌داند. ایران خودش را متعهد به حقوق بین‌الملل می‌داند و خواسته ما همیشه این بوده که جامعه جهانی پاسخگو شوند.

بقائی در مورد پیام عراقچی به وزیر خارجه عراق افزود: آن چیزی که ادعا شده، نبوده است و صرفاً در راستای روابط دوجانبه ایران و عراق و تأمین امنیت مرزها و ارتقای همکاری بین دو کشور بوده است.

ریشه دشمنی آمریکا با ایران به سال ۱۳۳۲ بازمی‌گردد

بقائی در مورد ریشه دشمنی آمریکا و بحث‌ها درباره توقف غنی‌سازی از سوی ایران گفت: این نگاه که ما خودمان را مقصر بدانیم، نگاه نادرستی است. واقعیت‌ها را با دقت باید دید. مگر دشمنی آمریکا با ایران از دهه ۱۹۹۰ و شروع بحث هسته‌ای آغاز شد؟ دشمنی آمریکا از سال ۱۳۳۲ و کودتا علیه دولت ایران شروع شد.

مگر حمایت آمریکا از رژیم صدام ارتباطی با بحث هسته‌ای داشت؟ دشمنی آمریکا بهانه‌های زیادی داشت که یکی از آنان هسته‌ای بوده است. اگر اصلاً غنی‌سازی دلیل موجهی برای حمله به کشوری است؟

خواهش من این است که گناه دشمن را تقلیل ندهیم و طرفی که مرتکب تجاوز شده، طرف آمریکایی است. ما در این پنج دهه از خودمان دفاع کردیم و اینکه بگوییم اگر فلان کار را می‌کردیم، دشمن جنایت نمی‌کرد، فکر می‌کنم تحلیل صحیحی از دشمنی و اقدامات آمریکا نیست.