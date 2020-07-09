به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی هامانه در چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ترور سردار سلیمانی و همراهانش را نه تنها نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل، بلکه تعدی آشکار به مبانی حقوق بشر و اصول مدنیت دانست که مسئولیت بین المللی آمریکا را آن کاملاً محرز است.

وی که تصویری از سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش را در کنار خود قرار داده بود، سردار سلیمانی را سرباز بزرگ ایرانی و مدافع واقعی حقوق بشر و کرامت انسانی در برابر سلطه گری، اشغال و تروریسم داعش معرفی کرد که بدست شقی‌ترین انسان‌های روی‌زمین به طرز وحشیانه‌ای ترور شد.

سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو، ترور شهید سلیمانی و همرزمانش را جنایت بین المللی توصیف کرد که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخت.

بقایی هامانه تصریح کرد: ارتکاب چنین عمل وحشیانه‌ای فقط از باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند داعش و نه نیروی‌های نظامی رسمی یک کشور قابل تصور است.

وی با برجسته کردن این موضوع که ترور یک فرمانده عالیرتبه نظامی دولت مستقل در خاک یک دولت دیگر تحت هیچ شرایطی و با هیچ مبنایی قابل توجیه نیست، گفت: از سازمان ملل متحد انتظار می‌رود به مسئولیت خود برای هشدار دادن نسبت به عواقب خطرناک نقض صریح اصول حقوق بین الملل عمل کند.

سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو با بیان اینکه سردار سلیمانی نماد یک دولت مستقل و تبلور روح یک ملت پرافتخار و مصمم به مقاومت و سعادت بود، اظهار داشت: ترور وحشیانه وی احساسات و روح ملت ایران را جریحه دار کرد.

بقایی هامانه با بیان اینکه نحوه ترور وی و شخصیت قاتلان او شواهدی دیگر بر حقانیت آرمان مقدس این سردار بزرگ بود، تاکید کرد: ترور سردار سلیمانی تنها نمونه دیگری از اقدامات خصمانه آمریکا ضد ملت ایران در ادامه جنایات قبلی این کشور از جمله سرنگونی دولت منتخب ایران در سال ۱۹۵۳، حمایت از صدام حسین با فراهم کردن سلاح‌های شیمیای برای رژیم او و تروریسم اقتصادی بود.