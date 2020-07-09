وضعیت قزوین، البرز و تاکستان زرد شد/ محدودیت ها بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان نامدار در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که عصر پنجشنبه به صورت فوق العاده در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: در دو هفته گذشته موج دوم بیماری کرونا در سراسر کشور ایجاد شده و بیشتر استان‌های کشور در وضعیت هشدار و قرمز قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: قزوین که در گذشته در وضعیت سفید قرار داشت در حال حاضر به وضعیت زرد رسیده و اگر مراقبت نکنیم هشدارها را جدی نگیریم به وضعیت هشدار خواهیم رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: امروز ۶۸ بیمار جدید در بیمارستان بوعلی بستری شدند و شاهد افزایش ۳۵ درصدی بیماران بستری هستیم و تعداد بستری‌ها به ۲۴۱ نفر رسیده که این وضعیت یک زنگ خطر جدید است.

۲۱ بیمار بدحال در قزوین

نامدار اظهار داشت: در روزهای اخیر ۳۱ هزار و ۱۰۰ نفر با علائم تنفسی حاد به بیمارستانها مراجعه کردند که ۲۱ نفر وضعیت بدحالی دارند که تست تعداد ۳۳۳ نفر مثبت اعلام شده است.

وی اضافه کرد: از دوم خرداد روند بیماری کرونا در استان صعودی شده و از ۳۰ خرداد ماه که کمتر از ۱۶۰ بیمار داشتیم وضعیت تکرار نشده و امروز به ۲۴۱ نفر رسیده است و با شرایط اواخر فروردین یکسان شده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: بیشترین تعداد بستری بیماران کرونا در بیمارستان بوعلی قزوین، شفای تاکستان پذیرش شده و امروز شهرهای قزوین و تاکستان در وضعیت زرد قرار گرفته است.

نامدار اظهار داشت: شهرستان البرز که قبلاً سفید بود به شرایط زرد نزول کرده و شهرهای آبیک و آوج همچنان سفید است و در شهر تاکستان با بستری شدن ۳۷ نفر در شرایط نارنجی است.

نگران مصلی‌ها و مهد کودک‌ها هستیم

وی اضافه کرد: مصلی‌های نماز جمعه، مهد کودک‌ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، استخرها، سالن‌های ورزشی از مراکز پر خطر محسوب می‌شود و اگر نتوانیم از افزایش مبتلایان جلوگیری کنیم با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.

نامدار بیان کرد: امروز نیازمند محدودیت‌های بیشتری هستیم تا از ابتلای افراد به کرونا پیشگیری کنیم و در این راستا باید فعالیت موزه‌ها، شهربازی‌ها، باشگاههای ورزشی، قهوه خانه‌ها، برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی و همایش‌ها بشدت کنترل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: ورود به بازار و پاساژ و مجتمع‌های تجاری بدون ماسک خطرناک است و برگزاری مراسم در آرامستان ها باید ممنوع و محدود شود که از نیروهای بسیجی انتظار داریم در اعمال محدودیت به دانشگاه همکاری کنند.

طغیان بیماری در ۱۰ روز

وی با اشاره به گزارشی از وضعیت بیماری در استان‌های هم جوار تصریح کرد: بررسی اطلاعات استان‌های همجوار نشان می‌دهد طغیان بیماری در ۱۰ روز اتفاق افتاده و سه برابر شده است و امروز باید برای روزهای آینده آمادگی کامل داشته باشیم و ظرفیت بستری را افزایش دهیم.

نامدار اضافه کرد: با تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان بوعلی باید سایر بیمارستانها را فعال کنیم و تمام بیمارستان‌های دولتی و تأمین اجتماعی و ارتش برای شرایط قرمز آماده خواهند شد.

وی گفت: در اسفند و فروردین میزان مراجعه سایر بیماران به بیمارستانها از ترس کرونا بسیار محدود شده بود و شاهد سیر صعودی در برخی بیماری‌ها بودیم و امروز بیماران کلیوی، قلبی و سکته مغزی مراجعات بیشتری دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: انتظار داریم بیمارستان رحیمیان با ظرفیت ۷۰ تخت توسط سپاه و نیز نقاهتگاه و بیمارستان صحرایی آماده برپایی باشد تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

