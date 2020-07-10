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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱:۱۲

با تکرار ادعاهای واهی؛

هوک: هر کاری برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انجام می‌دهیم

هوک: هر کاری برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انجام می‌دهیم

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که کشورش تمام تلاش خود را برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در سخنانی گفت که دولت ترامپ هر کاری که لازم باشد برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران انجام خواهد داد.

«برایان هوک» با بیان اینکه ایران همچنان به آزمایش‌های موشکی خود ادامه می‌دهد مدعی شد که تهران خطری برای منطقه محسوب می‌شود.

این در حالی است که نماینده دولت آمریکا در امور ایران روز جمعه در نشست اندیشکده «هادسون» از توسعه روابط میان ایران و ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

وی همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران و ونزوئلا جزو بدترین اقتصادهای دنیا است.

کد مطلب 4970549

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
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      خداتوروهم لعنت کنه بی شرف امریکایی . خون حاج قاسم دامانتونو میگیره ایشالله

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