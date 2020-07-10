به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در سخنانی گفت که دولت ترامپ هر کاری که لازم باشد برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران انجام خواهد داد.
«برایان هوک» با بیان اینکه ایران همچنان به آزمایشهای موشکی خود ادامه میدهد مدعی شد که تهران خطری برای منطقه محسوب میشود.
این در حالی است که نماینده دولت آمریکا در امور ایران روز جمعه در نشست اندیشکده «هادسون» از توسعه روابط میان ایران و ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.
وی همچنین مدعی شد که اقتصاد ایران و ونزوئلا جزو بدترین اقتصادهای دنیا است.
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