به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران) پس از این که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود در مورد تقاضای انرژی امسال را ارتقا داد قیمت‌های نفت بیش از ۲ درصد جهش کرد، در حالی که نگرانی از تشدید شیوع کرونا در آمریکا رشد قیمت‌ها را محدود کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت ۹۰ سنت یا ۲.۲ درصد جهش کرد و به ۴۳.۲۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۹۳ سنت یا ۲.۳ درصد جهش کرد و به ۴۰.۵۵ دلار رسید.

برنت این هفته بدون تغییر باقی ماند در حالی که نفت آمریکا با افتی ۱ درصدی کار خود را به پایان رساند.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد تقاضای نفت خام امسال به ۹۲.۱ میلیون بشکه در روز برسد که این ۴۰۰ هزار بشکه در روز از پیش‌بینی ماه قبل بالاتر است. آژانس اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند در سه ماهه دوم تقاضا با افتی کمتر از آن‌چه قبلاً انتظار می‌رفت روبرو شود.