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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۰

تبلیغ جاسوس افزار و بدافزار در گوگل ممنوع می شود

تبلیغ جاسوس افزار و بدافزار در گوگل ممنوع می شود

گوگل قوانین خود را آپدیت کرده و از ۲۱ مرداد ماه جاری تبلیغات جاسوس افزار و بدافزارهای مخصوص ردیابی کاربران دیگر را در سراسر جهان ممنوع می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گوگل اعلام کرد در ماه آگوست قوانین مربوط به تبلیغات جاسوس افزار و بدافزارهای مخصوص ردیابی پیامک ها، تماس یا تاریخچه جستجوی افراد را تغییر خواهد داد.

پیش بینی می شود قوانین پس از آپدیت در ۱۱ آگوست(۲۱ مرداد سال جاری) در سراسر جهان اجرایی شود. طبق پستی که شرکت آلفابت (شرکت مادر گوگل)در وب سایت خود منتشر کرده، براساس قوانین جدید تبلیغ کنندگان نمی توانند محصولاتی را ترویج کنند که هدف آنها ردیابی فعالیت های کاربران دیگر بدون اجازه آنها است.

همچنین گوگل از کاربران خواسته تا قانون مذکور را بررسی کنند و همچنین به آنها هشدار داده ماهیت هایی که قوانین آپدیت شده را نادیده بگیرند، تعلیق خواهند شد.

کد مطلب 4970625
شیوا سعیدی

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