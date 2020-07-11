تبلیغ جاسوس افزار و بدافزار در گوگل ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گوگل اعلام کرد در ماه آگوست قوانین مربوط به تبلیغات جاسوس افزار و بدافزارهای مخصوص ردیابی پیامک ها، تماس یا تاریخچه جستجوی افراد را تغییر خواهد داد.

پیش بینی می شود قوانین پس از آپدیت در ۱۱ آگوست(۲۱ مرداد سال جاری) در سراسر جهان اجرایی شود. طبق پستی که شرکت آلفابت (شرکت مادر گوگل)در وب سایت خود منتشر کرده، براساس قوانین جدید تبلیغ کنندگان نمی توانند محصولاتی را ترویج کنند که هدف آنها ردیابی فعالیت های کاربران دیگر بدون اجازه آنها است.

همچنین گوگل از کاربران خواسته تا قانون مذکور را بررسی کنند و همچنین به آنها هشدار داده ماهیت هایی که قوانین آپدیت شده را نادیده بگیرند، تعلیق خواهند شد.