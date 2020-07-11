به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تامزهاردویر، ژائوشین به علت تولید پردازندههای x۸۶ شهرت دارد، اما به تازگی برنامهریزی برای تولید پردازندههای گرافیکی مستقل ۷۰ واتی را نیز آغاز کرده است.
بر اساس ویدئویی که در وب سایت این شرکت منتشر شده، این شرکت از کمک فنی شرکت تایوانی تی اس ام سی برای تولید پردازندههای گرافیکی ۲۸ نانومتری برخوردار خواهد بود.
ژائوشین قبلاً پردازندههای رایانهای هم تولید کرده بود که از جمله آنها میتوان به کی شین اشاره کرد که در حال حاضر مورد آزمایش قرار گرفته است. این پردازنده به طور کامل در چین طراحی شده است. ۸۰ درصد از سهام این شرکت در کنترل دولت چین است.
در حال حاضر اطلاعات فنی بیشتری در مورد این پردازنده گرافیکی در دسترس نیست. اما گفته میشود که عرضه آن به بازار تا اواخر سال ۲۰۲۰ انجام خواهد شد. با توجه به اینکه شرکتهایی همچون ای ام دی و ان ویدیا در حال حاضر بر روی تولید پردازندههای گرافیکی ۷ نانومتری کار میکنند، شرکت چینی برای کسب موفقیت فنی در برابر رقبای آمریکایی راه درازی در پیش دارد.
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