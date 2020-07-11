به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه سروش مولانا در نظر دارد در راستای اهداف انسانی خود مبنی بر خوب زیستن، اخلاقی زیستن و معنادار زیستن با تمسک به پیشینه غنی فرهنگی ایران، سلسله جلسات شرح مثنوی را برگزار کند.

دوره شرح مثنوی، یک‌دوره پیوسته است و دوره مردادماه آن، ادامه دوره‌های پیشین است. مباحث کلاس با استناد به موضوعات کلان در مثنوی معنوی بوده و همین‌امر همراه‌شدن با کلاس در هر مقطعی را میسر می‌کند. در این‌دوره تلاش می‌شود متن مثنوی با توجه به چارچوب کلی اندیشه مولانا، به‌ویژه در پرتو دیوان شمس او توضیح داده شود تا از این منبع سرشار و عظیم به قدر وسع، در جهت معنادارکردن زندگی و نیز تلطیف روابط انسانی بهره گرفته شود.

این‌دوره‌ها با تدریس سید امیر اکرمی و سودابه کریمی و به‌صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود.

سودابه کریمی دارای تالیفاتی از جمله «بانگ آب؛ دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا» و «حجره خورشید، شرحی بر مقالات شمس تبریزی» است و کتاب‌های «اسلام و مدرنیته» و «در باب دین: معنا، رویکرد و آینده» با ترجمه این‌مولاناشناس منتشر شده است. همچنین سید امیر اکرمی دارای دکترای فلسفه دین از دانشگاه مک گیل کاناداست و سابقه تدریس در دانشگاه ییل و ایسترن منونایت آمریکا، موسسه المهدی بیرمنگام و مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را داراست و دارای کتاب و مقالات بسیاری در حوزه عرفان و فلسفه است.

دوره شرح دفتر اول مثنوی با تدریس سید امیر اکرمی از ۴ مرداد در روزهای شنبه ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰ و دوره شرح دفتر سوم مثنوی با تدریس سودابه کریمی از ۸ مرداد روزهای چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰ به‌صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره‌ها، می‌توانند به پایگاه اینترنتی موسسه مذکور به نشانی www.lms.rumi.i مراجعه کنند.