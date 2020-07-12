جزئیات آزمون فلوشیپ پزشکی اعلام شد/ آغاز توزیع کارت از ۷ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۷ و ۸ مردادماه ۹۹ از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

آزمون کتبی پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ به صورت الکترونیک در روز پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ در دانشگاه های متولی و ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

مراتب برگزاری آزمون از طریق سایت مراکز آزمون دانشگاه های علوم پزشکی مجری به اطلاع داوطلبان رسانیده می شود.

بررسی به اعتراضات آزمون کتبی روز جمعه ۱۰ مرداد از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون انجام می شود.

آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ مرداد ۹۹ برای دانشگاه های تهران و کلیه رشته ها از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ مرداد جهت سایر دانشگاه ها برگزار می شود.

اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری مرحله شفاهی آزمون توسط دانشگاه های متولی برگزاری آزمون خواهد بود.

در این دوره از آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ تعداد یک هزار و ۴۷۵ داوطلب شرکت کرده اند.