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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۶

نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد:

امروز فعالیت اقتصادی تیری به پیشانی دشمن است

امروز فعالیت اقتصادی تیری به پیشانی دشمن است

خرم آباد- نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه امروز فعالیت اقتصادی تیر بر پیشانی دشمن زدن است، گفت: تعطیلی کارخانه‌ها و ضعف ارکان اقتصادی به معنای عقب نشینی در جنگ اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در دیدار با کارکنان کارخانه شیر پگاه لرستان با اشاره به اینکه می‌توانیم با اتکای به خود رو به جلو و رو به پیشرفت حرکت کنیم، اظهار داشت: لرستانی‌ها سرآمد هستند، در فنون و رشته‌های علمی و مؤسسات علمی، در بخش فنی و مهندسی، پزشکی و… حضور مثمر ثمری دارند.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی لرستان استعدادها و توانایی‌های خوبی دارند، تصریح کرد: باید بتوانیم آن اصول علمی و تعهد و تخصص را در کنار هم قرار دهیم و برآیند آن یک مدیریت جهادی شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه مدیریت جهادی به این معناست که تمام امکانات را به نحو مفید و کارآمد برای اهداف سازمانی به کار گرفت، افزود: این اهداف نیز باید مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های دینی باشد؛ گاهی یک مجموعه و اهداف آن چون مبتنی بر عدل و انصاف و ارزش‌های دینی نیست و برپایه تبعیض و تفاوت نهاده شده و در درون تشکیلات اخلاق اسلامی حاکم نیست، از درون می پوسد و موفق نیست.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه بخشی از عقب ماندگی در استان ما به مسئله تفرقه و اختلاف برمی گردد، گفت: وقتی هسته اختلاف و تفرقه شکل گرفت دیگر انرژی‌ها متراکم نمی‌شود و نمی‌تواند کار را پیش ببرد.

وی با بیان اینکه هرکسی مسئولیتش بیشتر است او خادم تر و نوکر تر است، یعنی باید کار بیشتری انجام دهد و خودش را وقف خدمت کند، تصریح کرد: امروز فعالیت اقتصادی تیر بر پیشانی دشمن زدن است، از سوی دیگر تعطیلی کارخانه‌ها، ضعف ارکان اقتصادی و چرخه اقتصادی بیمار به معنای عقب نشینی در جنگ اقتصادی و شکست است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر کار مضاعف و شبانه روزی همراه با تدبیر و شتاب، افزود: توسعه کارخانه، ارتقای کیفیت محصولات، بازاریابی مناسب و… از عواملی است که اقتصاد را پیش می‌برد؛ اگر مدیر و کارکنان یک مجموعه کار مضاعف نکردند، احساس نکردند که باید خود را وقف اقتصاد کنند و در کارشان تدبیر و شتاب نبود، نتیجه آن یک وضعیت بد اقتصادی می‌شود.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به فرآیندهای نادرست برخی خصوصی سازی ها گفت: این اقدامات انقلابی نبود، کارها سست بود و در نهایت امکانات را به دامن ویژه خوارها انداخت؛ آمدند تولید و بازار را درست کنند اما با شکست مواجه کردند.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد هسته دودستگی و اختلاف در مجموعه‌های اقتصادی ایجاد شود، افزود: ما دیگر در استان فرصت اختلاف نداریم، همه مدیران باید با تدبیر اختلاف سلیقه‌ها را حل کرده و مجموعه‌های اقتصادی را به مسیر درست هدایت کنند.

کد مطلب 4971248

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