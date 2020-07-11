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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۸

انتشار فراخوان مسابقه طراحی بنای یادبود شهدا و ایثارگران راه آهن

انتشار فراخوان مسابقه طراحی بنای یادبود شهدا و ایثارگران راه آهن

فراخوان و معرفی داوران مسابقه طراحی لوح و بنای یادبود شهدا و ایثارگران راه آهن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مسابقه، مهدی حجت، رضا قره باغی، شاهین حیدری و سید مجتبی موسوی کار ارزیابی آثار مسابقه طراحی لوح و بنای یادبود شهدا و ایثارگران راه آهن را بر عهده دارند.

مسابقه طراحی لوح و بنای یادبود شهدا و ایثارگران به همت راه آهن برگزار می شود و سعید رسولی مدیرعامل راه آهن ریاست عالی، حامد نوری دبیر و علی یزدانی برگزار کننده و مجری طرح مسابقه هستند.

این مسابقه به منظور ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران گرانقدر هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای راه آهن، با دعوت از صاحب نظران و هنرمندان برگزار می شود و در پایان، به هر یک از طرح های برنده، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

خلاقیت و نوآوری در طراحی با توجه به ویژگی های خاص پروژه شامل دقت در طراحی جزئیات و اجرایی بودن با استفاده از مصالح بوم آورد و رایج در کشور و همچنین ظرفیت استفاده بهینه در مناسبت های مرتبط اثر خلق شده به عنوان یک بنای یاد بود فاخر و ماندگار از معیارهای مهم ارزیابی داوران به شمار می رود.

هنرمندان از زمان انتشار فراخوان تا ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ فرصت دارند طرح آثارشان را به دبیرخانه ارسال کنند و هیات داوران در بازه زمانی ۱ الی ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ به بررسی آثار خواهد پرداخت و در نهایت، از برگزیدگان همزمان با هفته دفاع مقدس در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ قدردانی به عمل خواهد آمد.

هنرمندان برای اطلاع دقیق از قوانین شرکت، ثبت‌نام و ارسال عکس می توانند به پایگاه اینترنتی مسابقه به نشانی www.rai.ir، بخش isargaran.rai.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

آدرس دبیرخانه در تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، بلوار نلسون ماندلا، ساختمان مرکزی راه آهن، طبقه چهارم واقع است.

کد مطلب 4971312
عطیه موذن

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