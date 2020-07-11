ذخایر طلای روسیه ۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده‌های جدید بانک مرکزی روسیه، میزان ذخایر ارزی خارجی و طلای روسیه تا ۱ جولای به حدود ۵۶۹ میلیارد دلار رسیده است.

ذخایر بین‌المللی روسیه ۲.۷ میلیارد دلار یا حدود ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این ذخایر بیش از ۵۰ میلیارد دلار از جولای گذشته تا کنون رشد کرده است. سطح کنونی این ذخایر از سطح هدف ۵۰۰ میلیارد دلاری‌ای که بانک مرکزی روسیه چند سال پیش تعیین کرده بود بالاتر رفته است.

طبق اعلام بانک مرکزی ذخایر ارز خارجی روسیه در ماه ژوئن ۰.۱ درصد افت کرد و به ۴۳۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که ذخایر طلای این کشور ۲.۵ درصد جهش کرده و به ۱۳۰.۸ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین روسیه در ۳ ماهه اول امسال میزان تولید طلای خود را ۳.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داد. به این ترتیب در این دوره ۶۵.۷۸ تن طلا تولید شده است.