۳۰ درصد دانش آموزان پایه اول ابتدایی مازندران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سعدی پور عصر شنبه در جلسه ستاد ثبت نام آموزش و پرورش گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس در سال تحصیلی گذشته، دانش آموزان میان پایه در سراسر استان مازندران در سال تحصیلی آینده که از ۱۵ شهریور ۹۹ آغاز می‌شود، می‌توانند از لباس فرم سال گذشته استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در بحث پوشش لباس فرم دانش آموزان مدرسه هیچ گونه اجباری به خرید از مراکز معین وجود ندارد، افزود: تهیه پوشاک فرم مدرسه از سوی خانواده‌ها کاملاً اختیاری است و والدین می‌توانند از هر طریقی نسبت به دوخت و تهیه لباس براساس مدل و رنگ تعیین شده از سوی مدرسه اقدام کنند.

سعی پور با بیان اینکه هیچ اجباری از سوی مدارس نسبت به تهیه لباس از شرکت‌ها یا خیاطی‌های مشخص وجود ندارد، ادامه داد: تا امروز ۲۱ تیرماه حدود ۳۰ درصد دانش آموزان پایه اول ابتدایی در استان ثبت نام شده‌اند