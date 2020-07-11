کشف محموله ۲۰ کیلوگرمی هروئین در جاده اهر- تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت آقاپور عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم مبارزه با مواد مخدر در شهرستان اهر اظهار کرد: در پی گزارش واصله مبنی بر حمل مواد مخدر از نوع هروئین به استان همجوار از شهرستان اهر، رسیدگی به این موضوع را سریعاً در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: پس از کار اطلاعاتی و هماهنگی با مقامات ذی‌ربط، خودروی مورد نظر را متوقف و پس از بازرسی، ۲۰ کیلو و ۳۹۱ گرم مواد مخدر هروئین که به طور ماهرانه در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر ادامه داد: این محموله مواد مخدر که از استان همجوار بارگیری و از مسیر اهر عبور می‌کرد، طی یک عملیات غافلگیرانه‌ای در جاده اهر-تبریز کشف و ضبط شد.

آقاپور با تاکید بر این‌که آمار کشفیات مواد مخدر و دستگیری توزیع‌کنندگان مواد مخدر در اهر روند افزایشی دارد گفت: در این عملیات متهم به همراه مواد مخدر کشف شده و تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

وی در پایان از مردم اهر و ارسباران خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از حمل و توزیع مواد مخدر و سایر جرایم را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.