دامپزشکی قزوین نسبت به شیوع تب کریمه کنگو هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی اظهار کرد: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است که از طریق گزش کنه ناقل بیماری و یا تماس با گوشت دام آلوده، به انسان منتقل می‌شود.

وی افزود: سال زراعی ۹۸-۹۹ به دلیل ریزش نزولات الهی و افزایش چشمگیر باران و به تبع آن رویش گیاهان مختلف و هوای مناسب، انگل‌های خارجی روی پوست مانند کنه‌ها افزایش یافته اند و این کنه‌ها می‌توانند ناقل ویروس CCHF باشند.

جلوخانی بیان کرد: بیماری تب کریمه کنگو هیچ گونه علامتی در دام‌های مبتلا نداشته و باید مردم از کشتار دام به‌صورت سنتی «غیرمجاز» در منزل جلوگیری کنند زیرا تمامی ترشحات دام مبتلا به بیماری سرشار از ویروس است.

وی با تاکید بر همکاری متقابل بخش خصوصی و دولتی گفت: در کشتارگاه‌های صنعتی دام تمام فرآیندهای کشتار تحت نظارت کامل کارشناسان دامپزشکی بخش خصوصی مستقر در کشتارگاه انجام می‌گیرد و گزارش‌ها برای بررسی به اداره دامپزشکی شهرستان ارسال شده و به صورت دوره‌ای بازدیدهای بهداشتی توسط کارشناسان بخش دولتی صورت می‌گیرد.

جلوخانی افزود: در کشتارگاه‌های صنعتی لاشه دام به مدت ۲۴ ساعت در سالن پیش‌سرد نگهداری می‌شود تا از این طریق سبب از بین رفتن ویروس‌ها شوند.

وی گفت: سم‌پاشی دام‌ها و اماکن دامی جهت از بین بردن کنه‌ها و خودداری از تردد بدون دلیل در اماکن دامی از جمله راه‌های کنترل بیماری می‌باشد.

جلوخانی از دامداران خواست: چنانچه متوجه وجود کنه‌ها بر روی بدن دام شدند از له‌کردن کنه‌ها به‌شدت پرهیز کرده و با پنس مخصوص آنها را از بدن دام جدا کنند.