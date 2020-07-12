به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه خسروی بروجنی مدیر فرهنگی هنری منطقه چهارده و رئیس فرهنگسرای اخلاق با اشاره به محدودیت‌های ناشی از پیشگیری ویروس کرونا، کمک به نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف را به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ای این فرهنگسرا در حوزه فضای مجازی برشمرد و افزود: برنامه‌های تولیدی با شعار در پناه حجاب در قالب‌های مختلف فوتوکلیپ، اینفوگرافیک، فلش کارت مجازی و ویدئوکلیپ تدوین شده اند.

وی قیام غریب شامل مروری بر واقعه مسجد گوهرشاد مشهد، آئینه بی غبار خوبی‌ها با معرفی کتاب پوشش اسلامی؛ چالش‌ها و راهکارها نوشته حسن بنیانیان، گوهر ناب نمایشگاه مجازی عکس با موضوع حجاب، دُرّ پنهان گزیده ای از بیانات امام خمینی (ره) پیرامون عفاف و حجاب و گوهر زیبایی شامل مسابقه طراحی و نقاشی با موضوع حجاب را از جمله این تولیدات برای انتشار در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس فرهنگسرای اخلاق، همچنین مجموعه فلش کارت مجازی بوی خوش یاس با رویکرد راهکارهای تشویق دختران به حجاب، نقش صدف با آموزش مجازی نقاشی روی پارچه برای توانمندسازی بانوان علاقمند، در پناه حجاب شامل بازگویی علاقمندی دختران نوجوان به داشتن حجاب، مروارید در صدف عکس نوشته‌هایی از سخنرانی مقام معظم رهبری پیرامون سبک زندگی حضرت زهرا (س) و بالاخره "حجاب؛ تاج بندگی تولید اینفوگرافیک آیات قرآن و روایات اسلامی پیرامون حجاب اسلامی را از دیگر برنامه‌های هفته عفاف و حجاب برشمرد.

به گفته خسروی بروجنی، این محصولات فرهنگی در طول هفته عفاف و حجاب از طریق صفحه اینستاگرام فرهنگسرای اخلاق (akhlagh.farhangsara@) و همچنین سایت آپارات به تدریج منتشر می‌شوند.

فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع است.