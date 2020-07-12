کارت کنکور دکتری سال ۹۹ فردا منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامهای (شامل نامخانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبتنامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند.
داوطلبان باید بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی درگاه سازمان سنجش قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است.
بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۹۹ با حضور بیش از ۱۷۹ هزار داوطلب در ۶۰ شهر مختلف کشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است.
تذکرات مهم درباره مغایرتهای کارتهای آزمون
مغایرت در اطلاعات بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ (شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، معدل مقطع کارشناسی، تاریخ فارغالتحصیلی مقطع کارشناسی، موسسه فارغالتحصیلی مقطع کارشناسی، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغالتحصیلی کارشناسیارشد، مؤسسه فارغالتحصیلی کارشناسیارشد، هیات علمی (مربی آموزشی رسمی)، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی) باید در لینک مربوطه اصلاح شود.
داوطلب لازم است برای اصلاح مورد یا موارد ذکر شده از طریق لینک مربوط در سایت سازمان سنجش حداکثر تا تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۹ منحصراً به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.
داوطلبان در صورتی که نسبت به بندهای ۳، ۷ و ۱۳ (جنس، معلولیت و زبان خارجی) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده کردند، لازم است در یکی از روزهای سهشنبه ۲۴ تیر ۹۹ و یا چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ به حوزههای رفع نقص کارت مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند تا مشکل برطرف شود.
در خصوص بندهای ۱۲ و ۲۱ (نام رشته امتحانی و محل برگزاری آزمون) هیچگونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای فارغالتحصیل شده و یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ در مقاطع مذکور فارغالتحصیل میشوند، باید نسبت به ویرایش و یا درج معدل فارغالتحصیلی (برای فارغالتحصیلان ۳۰ بهمن ۹۸) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغالتحصیلان تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹) خود تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ اقدام کنند.
این داوطلبان باید اصل گواهی تکمیل و تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه کنند.
چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۸ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد، برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سپاه پاسداران)، وزارت جهاد کشاورزی، ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) و سهمیه رزمندگان (واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح) لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۶ تیر ۹۹ به قسمت ویرایش اطلاعات کارت آزمون در سایت سازمان سنجش مراجعه و سهمیه مذکور اصلاح شود.
در صورت تأیید نهایی توسط ارگان ذیربط، سهمیه برای داوطلب اعمال میشود و در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نیست.
داوطلبانی که در مرحله ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بودهاند ولی سهمیه آنها به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تائید قرار نگرفته است، ضمن ویرایش اطلاعات (سهمیه ایثارگری) برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۹ به ارگانهای مربوطه نیز مراجعه کنند.
تنها در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط سهمیه درخواستی اعمال میشود در غیر این صورت داوطلب با سهمیه آزاد گزینش خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نیست.
چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و … است ضروری است در ساعات مشخص شده روزهای سهشنبه ۲۴ تیر ۹۹ و یا چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عکس ۴*۳ (که در سال جاری تهیه شده باشد) و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکسدار به باجههای رفع نقص مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود.
تمهیدات بهداشتی سازمان سنجش برای برگزاری آزمونهای کشوری:
عوامل اجرایی و حفاظتی در صحت کامل سلامتی در اجرای آزمون همکاری خواهند داشت.
عوامل اجرایی در طول زمان برگزاری آزمون با رعایت فاصله بهداشتی و با ماسک و دستکش به اجرای آزمون خواهند پرداخت.
یک نفر به عنوان کارشناس بهداشت و سلامت که تخصصهای لازم را داشته باشد، تعیین شده است تا برای ارائه مشاورههای بهداشتی در حوزه فعالیت کند.
مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده از نوعی است که واکنش آلرژیک داوطلبان و عوامل اجرایی را به دنبال نداشته باشد.
انتخاب سالن آزمون، با گنجایش مناسب در نظر گرفته شده و صندلیها با فاصله ۱۶۰ سانتی متر از هم، چیده شده است.
با ملاحظه وضعیت آب و هوا و آلودگی هوا، جهت بهبود وضعیت تنفس افراد، تمهیدات لازم از جمله تهویه مناسب، باز کردن درب و پنجرهها و … اندیشیده شده است.
محل اصلی ورودی داوطلبان به سالن امتحان، به صورت مشخص و به فاصله مناسب از یکدیگر علامتگذاری شده است و داوطلبان باید روی هر خط و با رعایت فاصله اجتماعی مناسب مشخص شده (حداقل یک متر) برای ورود به سالن امتحان قرار گیرند.
حوزه و کلیه تجهیزات، قبل از برگزاری هر نوبت از آزمون ضدعفونی میشود.
استقرار آمبولانس و تیم پزشکی با هماهنگی ستاد مدیریت بیماری کرونا در هر استان و آمادهباش مراکز بهداشتی و درمانگاههای شهرستانها، در روزهای برگزاری آزمون و حوزههای رفع نقص کارت داوطلبان پیش بینی شده است.
در خصوص بازرسی بدنی داوطلبان، فرد متولی به لباس گان، ماسک سه لایه، شیلد و دستکش لاتکس مجهز خواهد بود.
اشیاء و سطوحی که اغلب لمس میشود نظیر صندلیها، دستگیره درها و شیرآلات سرویس بهداشتی و… قبلاً تمیز و ضدعفونی شده است و این عمل در طول برگزاری آزمون در هر نوبت انجام میشود.
پاکسازی و ویروس زدائی مخازن اصلی و فرعی سوالات در استانها و شهرستانها، از طریق نمایندگان تامالاختیار و با نظارت حفاظت آزمون استانها، حداقل یک هفته قبل از برگزاری آزمون انجام میشود.
درصورتی که داوطلبان در داخل حوزه امتحانی، بسته به شرایط محل برگزاری آزمون، با سرویس عمومی (اتوبوس، مینیبوس و یا سواری ون) جابجا شوند، صندلیها و فضای داخلی این وسایل نقلیه در هر نوبت آزمون ضدعفونی شده و برای رعایت فاصله گذاری، از یک سوم تا یک چهارم ظرفیت خودرو استفاده میشود.
فضای مناسب برای داوطلب دارای معلولیت با رعایت فاصله گذاری در نظر گرفته میشود.
منشی داوطلبان نابینا، معلول، ناشنوا و …ضمن رعایت نکات بهداشتی، حداقل یک متر از داوطلب فاصله خواهند داشت و این داوطلبان با فاصله مناسب از یکدیگر امتحان میدهند.
به تعداد کافی سطل زباله (ترجیحاً دارای درب پدالی با پا) در قسمت ورودی و خروجی حوزه و همچنین مسیرهای پرتردد، در سالنها و یا کلاسهای محل برگزاری آزمون پیش بینی شده است.
به منظور مساعدت به داوطلبان و جلوگیری از ازدحام جمعیت در زمان بازرسی داوطلبان، درب حوزههای امتحانی زودتر و از ساعت ۶:۳۰ صبح باز میشود.
ضدعفونی مستمر سرویسهای بهداشتی در طول آزمون انجام میشود.
پذیرایی از داوطلبان به صورت سلف سرویس و ضدعفونی شده در فضای مناسبی که باعث تجمع نشود، انجام و وسایل پذیرایی از قبل ضدعفونی میشود.
عوامل اجرایی در هنگام تحویل بستههای سوال و پاسخنامه، از ماسک و دستکش استفاده میکنند و مرتب دستهای آنها ضد عفونی میشود.
مراقبان ضمن رعایت نکات بهداشتی، از دستکش و ماسک استفاده میکنند و فاصله آنها با داوطلبان (حداقل یک متر) خواهد بود.
دفترچههای سوال و پاسخنامه، درجلسه آزمون به داوطلب تحویل داده میشود و روی زمین قرار نمیگیرد.
مسئول اخذ اثرانگشت از داوطلبان، ضمن رعایت نکات بهداشتی از دستکش و ماسک استفاده میکنند و بعد از اخذ اثر انگشت از هر داوطلب، یک پدَ الکلی (که توسط سازمان به حوزهها ارسال شده است) را برای ضدعفونی دستها، به داوطلب تحویل میدهد.
بعد از جمع آوری پاسخنامهها و دفترچههای آزمون، داوطلبان با مدیریت صحیح زمان و با فاصله مناسب، برای خروج از محل آزمون هدایت و راهنمایی میشوند.
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