به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس به اقدام اخیر مجلس سنای شیلی در مخالفت با طرح الحاق کرانه باختری واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اقدام اخیر مجلس سنای شیلی در مخالفت با طرح الحاق و درخواست آن از دولت برای تحریم تمامی کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی، ستودنی است.

حازم قاسم در ادامه یادآور شد: تمامی دولت ها می بایست مواضع شفاهی خود در مخالفت با اقدامات استعمارگرایانه رژیم صهیونیستی را به گام های عملی تبدیل کنند که تحریم اشغالگرایان می‌تواند یکی از این گام ها باشد.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در ادامه اظهار داشت: مخالفت ها با رفتارهای استعمارگرایانه رژیم صهیونیستی نشانگر انزوای بیشتر این رژیم و متحدان آن ازجمله ایالات متحده آمریکا است.