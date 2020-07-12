  1. سلامت
  2. درمان
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۳

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

۱۹۴ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/ شناسایی ۲۱۸۶ بیمار جدید

۱۹۴ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/ شناسایی ۲۱۸۶ بیمار جدید

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۴ نفر در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر یکشنبه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۱۸۶ مورد جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته، گفت: تا کنون ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ نفر از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

لاری، تعداد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۹۴ نفر اعلام کرد و افزود: بر همین اساس، تا کنون ۱۲ هزار و ۸۲۹ نفر از هموطنان بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود یافتگان را ۲۱۹ هزار و ۹۹۳ نفر اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی، تاکنون ۳۳۵۹ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۲۰۷ نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

کد مطلب 4972094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      حالا مسولین با مردم لج کنند قرنطینه نکنند شهرهای مثل تهران و دیگر شهرهای پرخطر را . اگر هم تعطیل نمیکنند ساعت کاری را باید تا 12 کاهش بدن نه اینکه به اسم بگن 2 اما عملا تا 3.30 یا 4 سر کار باشیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها