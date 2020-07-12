۱۹۴ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/ شناسایی ۲۱۸۶ بیمار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر یکشنبه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۱۸۶ مورد جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته، گفت: تا کنون ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ نفر از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

لاری، تعداد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۹۴ نفر اعلام کرد و افزود: بر همین اساس، تا کنون ۱۲ هزار و ۸۲۹ نفر از هموطنان بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود یافتگان را ۲۱۹ هزار و ۹۹۳ نفر اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی، تاکنون ۳۳۵۹ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۲۰۷ نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.