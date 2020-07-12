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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۵۰

جلالی از هدایت تیم فوتبال گل‌گهر استعفا داد

جلالی از هدایت تیم فوتبال گل‌گهر استعفا داد

سیرجان - سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان عصر امروز از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان با از سرگیری دوباره مسابقات لیگ برتر، به ترتیب مقابل سپاهان، شهرخودرو و پیکان بازی‌های خود را واگذار کرد.

این تیم ابتدا در نقش جهان با نتیجه ۲ بر ۰ سپس در ورزشگاه خانگی امام علی با نتیجه ۱ بر ۰ بازی‌های خود را واگذار کرد و در نهایت شب گذشته در تهران با نتیجه ۲ بر ۰ بازی را باخت.

سه بازی، سه باخت بدون گل زده و از دست دادن ۹ امتیاز آمار گل‌گهر در لیگ برتر بعد از تعطیلات کرونایی بود، با نتایج ضعیف به دست آمده مدیران تیم تصمیم به جلسه فنی اضطراری گرفتند، جلسه‌ای که امروز بین مجید جلالی و محمد جواهری برگزار شد، سرمربی گل‌گهر استعفای خودش را تقدیم مدیرعامل باشگاه گل‌گهر کرد.

قرار است ظرف روزهای آینده با تشکیل جلسه هیأت مدیره باشگاه در خصوص استعفای جلالی و تعیین تکلیف سرمربیگری تیم گل‌گهر، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری شود. تا آن زمان، مربیان و اعضای کادرفنی گل‌گهر تمرینات تیم را هدایت خواهند کرد.

گفتنی است جلالی با گل‌گهر سیرجان طی ۱۷ بازی، هفت باخت، هفت مساوی، سه برد کسب کرد.

کد مطلب 4972501

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    نظرات

    • پرسام امینی IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      انتخاب ایشون از ابتدا اشتباه بود چون آقای جلالی هیچگاه توانایی مدیریت تیمهای بحران زده نداشتند و زود از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند اما در انتقاد از مربیان سرشناس جهان پیشقدم هستند!

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