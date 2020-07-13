بغداد به گفتگوی خود با آنکارا درباره نقض حاکمیت عراق ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر اطلاع رسانی «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که الکاظمی روز یکشنبه ریاست نشست شورای امنیت ملی این کشور را بر عهده داشت.

در جریان این نشست در خصوص مهم ترین تحولات جاری در عراق بحث و تبادل نظر شد.

بر اساس این گزارش، در جریان نشست الکاظمی با اعضای شورای امنیت ملی، در خصوص نقض حریم هوایی و زمینی عراق توسط ترکیه نیز رایزنی شد.

شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند که گفتگوهای دیپلماتیک با ترکیه برای توقف نقض حاکمیت عراق همچنان ادامه دارد و این اقدام ترکیه در روابط میان ۲ کشور خدشه وارد می کند.

وزارت دفاع ترکیه در تاریخ ۱۷ ژوئن اعلام کرد که عملیات نظامی جدیدی را در شمال عراق آغاز کرده است.

جدیدترین عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق «پنجه ببر» نام دارد. پیش از این نیز ارتش ترکیه چندین بار عملیات نظامی علیه گروه های کُرد در شمال عراق انجام داده است. به تازگی نیز نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار گزارشی از نقشه شمال عراق اقدام به تشریح وضعیت عملیات های ترکیه در کردستان عراق کرده است.

در این گزارش تعداد پایگاههای نظامی (موقت و دائم) ترکیه در شمال عراق اعلام شده که بر مبنای گزارش این نهاد، ۳۸ پایگاه یا نقطه نظامی را شامل می شود.

همچنین بنا بر گزارش رسانه های ترکیه، عملیاتی که در «هافتانین» در کردستان عراق انجام گرفته بیش از ۴۰ کیلومتر با مرزهای ترکیه فاصله داشته و در عمق خاک عراق قرار دارد.