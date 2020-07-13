بعید است مهدی طارمی به تیم وردربرمن آلمان برود

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته روزنامه ابولا پرتغال خبر داد مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران تیم ریوآوه پرتغال، پیشنهاداتی از چند تیم اروپایی از جمله وردربرمن آلمان دارد.

سایت «deichstube» آلمان ضمن انعکاس این خبر، احتمال حضور طارمی در تیم وردربرمن را پایین دانست.

این سایت به نقل از روزنامه ابولا نوشته است: «گفته می شود تعداد زیادی از باشگاه های اروپا از جمله سنت اتین فرانسه علاقه مند به جذب طارمی هستند. ارزش طارمی در سایت ترانسفرمارکت ۴ میلیون یورو تخمین زده شده است. با این حال بعید است وردربرمن برای فصل بعد با مهاجمی مثل طارمی قرارداد امضا کند زیرا نیکولاس فولکرگ و دیوی زلکه در حال حاضر در این تیم حضور دارند.»